Pai é agredido pelo filho com chute após discussão em Guabiruba

Um homem, de 60 anos, foi agredido pelo filho com um chute após uma discussão em Guabiruba no domingo, 17. O caso aconteceu por volta das 00h30.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, o pai foi agredido com chute na perna e um tapa no rosto.

Com a ajuda de um outro homem ele conseguiu conter o filho, de 22 anos. Consta no relatório que o jovem é usuário de drogas, o que teria ocasionado a discussão.

A vítima informou que não esta não foi a primeira vez que foi agredido pelo filho. Não foram divulgadas mais informações.

