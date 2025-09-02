Pai e filho estrangeiros desaparecem em Balneário Camboriú e mobilizam investigações

O desaparecimento de um pai e filho está sendo investigado pelas polícias Civil e Militar em Balneário Camboriú. Os dois são estrangeiros e foram vistos pela última vez na quinta-feira, 28.

Eles foram identificados como Mark Alexander, de 48 anos, dos Estados Unidos, e Duncan Edward, de 13 anos, natural da Nicarágua.

Os dois vivem há seis anos no bairro Praia Brava, em Itajaí. À Rádio Menina, o comandante da Polícia Militar de Balneário Camboriú, Rafael Vicente, relatou que a PM soube do caso no domingo à noite, através de uma amiga de Mark. Os celulares das vítimas foram encontrados na sexta-feira, 29, de manhã, em um terreno de obra.

“O veículo do pai, Jeep Compass, foi encontrado no domingo à noite, na descida da Estrada da Rainha”, disse o comandante. Até o momento não há mais informações sobre o caso, pois as investigações ocorrem em sigilo.

Leia também:

1. Setembro começa úmido e sinaliza novo período de frio em Brusque

2. Chuvas adiam início das obras na avenida Primeiro de Maio, em Brusque; saiba nova data

3. PRIMEIRA MÃO – Psicólogo acusado de abusar de menino em Brusque é condenado; saiba pena

4. VÍDEO – Protetora denuncia maus-tratos durante cavalgada entre Brusque e Nova Trento

5. Homem que atropelou três pessoas em Brusque enquanto dirigia embriagado em 2016 é condenado pelo júri

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

