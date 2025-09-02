Pai e filho estrangeiros que estavam desaparecidos em Balneário Camboriú são encontrados

Mark Alexander, de 48 anos, e o filho, Duncan Edward, de 13, estrangeiros que estavam desaparecidos em Balneário Camboriú desde a quinta-feira, 28, foram encontrados na tarde desta terça-feira, 2. Segundo a Polícia Militar, eles estavam acampando em uma área de mata nas proximidades do Morro do Careca.

Eles foram localizados por uma equipe do Corpo de Bombeiros, vinculada a uma força-tarefa montada em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil. As equipes realizavam buscas nas proximidades do local onde o veículo havia sido abandonado.

“Ambos estão bem e, segundo relato preliminar, estavam acampando em meio à mata. A ocorrência terá sequência na Delegacia de Polícia”, informou a PM em nota.

Eles vivem há seis anos no bairro Praia Brava, em Itajaí. À Rádio Menina, o comandante da Polícia Militar de Balneário Camboriú, Rafael Vicente, relatou que a PM tomou conhecimento do caso no domingo, 31, por meio de uma amiga de Mark. Os celulares deles foram encontrados na manhã de sexta-feira, 29, em um terreno de obra.

“O veículo do pai, um Jeep Compass, foi encontrado no domingo à noite, na descida da Estrada da Rainha”, disse o comandante.

