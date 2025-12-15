Pai e filho morrem em acidente de trânsito no Norte de SC dias após a família comprar o carro

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã de domingo, 14, resultou na morte de um pai e do filho na rodovia Acesso Oeste, no trecho conhecido como 27 Curvas, em São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina.

A colisão frontal envolveu um automóvel e uma caminhonete e terminou com um dos veículos em chamas. As vítimas fatais foram identificadas como Odacir Walter Berthi, de 43 anos, e o filho dele, Caio Antônio Berthi, de 11. Ambos eram moradores de Jaraguá do Sul.

A família seguia em um Renault Kwid quando o carro colidiu de frente com uma caminhonete Nissan Frontier.

Com a força do impacto, o automóvel pegou fogo logo após a batida. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, além da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Científica.

Odacir conduzia o Renault Kwid e morreu ainda no local, preso ao interior do veículo incendiado. O filho, que também estava no carro, foi arremessado para fora a aproximadamente 15 metros do ponto da colisão.

A criança sofreu ferimentos graves e morreu no local, apesar do atendimento das equipes de resgate.

Uma jovem de 19 anos, filha do motorista, também ocupava o automóvel. Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital e Maternidade Sagrada Família, onde permanece sob cuidados médicos.

O condutor da caminhonete Nissan Frontier não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação das autoridades competentes, que apuram a dinâmica da colisão no trecho conhecido pelo alto índice de acidentes.

Carro comprado recentemente

A família havia comprado o veículo apenas 12 dias antes da tragédia. A aquisição do Renault Kwid, envolvido no acidente, foi compartilhada nas redes sociais no dia 2 de dezembro deste ano.

Na ocasião, familiares e amigos parabenizaram Odacir e a esposa pela conquista. Após o acidente, conhecidos passaram a usar as redes sociais para lamentar a morte de pai e filho e prestar homenagens à família.

