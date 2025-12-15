Pai e filho morrem em acidente de trânsito no Norte de SC dias após a família comprar o carro
Ocorrência foi registrada na rodovia Acesso Oeste, no trecho conhecido como 27 Curvas
Um grave acidente de trânsito registrado na manhã de domingo, 14, resultou na morte de um pai e do filho na rodovia Acesso Oeste, no trecho conhecido como 27 Curvas, em São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina.
A colisão frontal envolveu um automóvel e uma caminhonete e terminou com um dos veículos em chamas. As vítimas fatais foram identificadas como Odacir Walter Berthi, de 43 anos, e o filho dele, Caio Antônio Berthi, de 11. Ambos eram moradores de Jaraguá do Sul.
A família seguia em um Renault Kwid quando o carro colidiu de frente com uma caminhonete Nissan Frontier.
Com a força do impacto, o automóvel pegou fogo logo após a batida. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, além da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Científica.
Odacir conduzia o Renault Kwid e morreu ainda no local, preso ao interior do veículo incendiado. O filho, que também estava no carro, foi arremessado para fora a aproximadamente 15 metros do ponto da colisão.
A criança sofreu ferimentos graves e morreu no local, apesar do atendimento das equipes de resgate.
Uma jovem de 19 anos, filha do motorista, também ocupava o automóvel. Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital e Maternidade Sagrada Família, onde permanece sob cuidados médicos.
O condutor da caminhonete Nissan Frontier não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação das autoridades competentes, que apuram a dinâmica da colisão no trecho conhecido pelo alto índice de acidentes.
A família havia comprado o veículo apenas 12 dias antes da tragédia. A aquisição do Renault Kwid, envolvido no acidente, foi compartilhada nas redes sociais no dia 2 de dezembro deste ano.
Na ocasião, familiares e amigos parabenizaram Odacir e a esposa pela conquista. Após o acidente, conhecidos passaram a usar as redes sociais para lamentar a morte de pai e filho e prestar homenagens à família.
