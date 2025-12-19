Pai é preso suspeito de matar a própria filha em Itajaí um mês após ser condenado por estuprá-la

Um homem foi preso suspeito de matar a própria filha, de 17 anos, em Itajaí um mês após ter sido condenado por estuprá-la. A prisão ocorreu em Maracaju (MS), na quinta-feira, 18. O corpo da jovem ainda não foi localizado.

A ação foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Itajaí, em conjunto com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.

O desaparecimento da adolescente foi registrado no dia 30 de novembro, em Itajaí, onde ela morava com a mãe e o irmão. Segundo a investigação, o pai teria se mudado para o Rio Grande do Sul, mas foi visto em Itajaí no mesmo dia em que a filha desapareceu.

A jovem possuía medida protetiva contra ele, que havia sido condenado em novembro a 16 anos e quatro meses de prisão pelo crime de estupro.

Diante das contradições encontradas no depoimento do suspeito, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária, que foi deferida pelo Judiciário. Os policiais foram até o endereço onde ele estaria morando, em Caraá (RS), mas, ao chegarem ao local, constataram que ele havia fugido.

Após troca de informações entre as forças de segurança, o homem foi localizado e preso em Maracaju (MS). As investigações seguem em andamento.

