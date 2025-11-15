Pai esquece chave e bebê fica trancado dentro de carro na BR-470, em Blumenau
Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros
Um homem esqueceu a chave dentro do carro e o filho dele ficou trancado no veículo em Blumenau na tarde deste sábado, 15. O caso aconteceu por volta das 12h30, na BR-470.
Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, conversou com o pai do bebê. Ele relatou que, após sair do almoço em família, colocou o filho no bebê-conforto e, acidentalmente, deixou a chave dentro do carro, que acabou travando automaticamente com a criança dentro.
A equipe realizou a abertura do veículo utilizando pano, facão, ferramenta Halligan e força manual, adotando a técnica menos danosa possível.
A porta dianteira foi destravada e, posteriormente, a porta traseira foi aberta manualmente, permitindo o resgate seguro da criança. O bebê foi retirado sem ferimentos e estava em perfeito estado de saúde.