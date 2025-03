Pai flagra filho sozinho em casa e mãe é conduzida à delegacia de Brusque por abandono de incapaz

Na manhã desta quinta-feira, 6, por volta das 8h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de abandono de incapaz no Águas Claras, em Brusque. No local, a equipe conversou com o comunicante, pai da criança de 6 anos, que relatou que seu filho tem ficado sozinho na casa de sua ex-companheira, sem supervisão, na maior parte do tempo.

De acordo com o relato do pai, ele veio de Presidente Getúlio na manhã desta quinta-feira e flagrou a ex-companheira, de 28 anos, deixando o filho sozinho em casa, por volta das 8h.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e se deslocou até o local. Após avaliar as condições, o Conselho entendeu que a situação configurava abandono de incapaz e levou a criança sob seus cuidados.

A mãe da criança compareceu ao local logo após, sendo conduzida pela equipe até a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais necessários.

