Pai morre de infarto ao saber que filho foi morto com facada no pescoço em Abelardo Luz, no Oeste de SC
Eles moravam juntos
Ademir Antônio Casanova, de 62 anos, conhecido como Tiquinho, sofreu uma parada cardíaca e morreu assim que soube do assassinato do filho Claudecir da Cruz Casanova, de 30 anos, apelidado de Cile.
O jovem foi vítima de um golpe de faca no pescoço na madrugada do domingo, 30, em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina.
Pai e filho moravam juntos no bairro Ipiranga. O sepultamento de ambos está marcado para esta segunda-feira, 1º, no Cemitério Municipal de Abelardo Luz. Amigos e conhecidos usaram as redes sociais para manifestar pesar e solidariedade à família.
O ataque ocorreu por volta das 3h45, próximo à ponte do Rio Chapecó. Testemunhas afirmaram que três suspeitos caminhavam em direção a um baile local quando começaram uma discussão com pessoas que deixavam o evento. Gritos e provocações do grupo teriam desencadeado a confusão.
Claudecir, que estava dentro de um carro e não participava da briga inicialmente, saiu do veículo ao perceber a confusão. Ele se aproximou do grupo e acabou sendo atingido por uma facada no pescoço, que resultou em morte imediata.
Após o crime, os três suspeitos, dois homens de 22 anos e um de 33, fugiram, mas foram localizados pela Polícia Militar enquanto caminhavam em direção ao Centro da cidade. Um deles apresentava ferimentos nas costas e na mão.
Os três foram levados à Delegacia da Polícia Civil de Xanxerê, onde o caso permanece sob investigação. Até a tarde de domingo, não havia confirmação sobre a situação dos suspeitos.
