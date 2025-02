Pai não retorna após passeio com cachorro e é encontrado morto pela filha em Brusque

Um homem de 60 anos foi encontrado morto pela filha em uma área de trilha no bairro Poço Fundo, em Brusque, neste sábado, 1º. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima saiu para passear com o cachorro durante a manhã. Por volta de meio-dia, o animal retornou sozinho para casa, sem o tutor.

Preocupada, a filha passou a procurá-lo. Ela e o marido percorreram a trilha e, após 30 minutos de caminhada, por volta das 17h, encontraram o homem sem vida. A vítima morava no bairro Poço Fundo e deixa seis filhos e dez netos.

A Polícia Civil foi acionada para atuar na ocorrência e informou à imprensa, na manhã deste domingo, 2, que não havia sinais de violência no corpo e que se tratava de morte natural.

“O corpo estava em uma trilha na mata, de difícil acesso, em óbito há algumas horas. A Polícia Civil foi acionada para verificar se houve morte violenta ou acidental, acionada pela Polícia Científica. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi confirmado que não havia sinais de violência, tratando-se de morte natural”, informou a Polícia Civil.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: