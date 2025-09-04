Pai que desapareceu com filho em Balneário Camboriú queria “desintoxicação digital” e experiência na mata como “Largados e Pelados”

A delegada Luana Backes, da Delegacia de Investigação Criminal de Balneário Camboriú, divulgou detalhes sobre o caso envolvendo o desaparecimento do pai e filho estrangeiros na cidade. De acordo com a delegada, o pai queria fazer uma “desintoxicação digital” no adolescente. Os dois foram localizados em uma área de mata nas proximidades do Morro do Careca.

A Polícia Civil teve conhecimento do desaparecimento no último domingo, 31. As investigações identificaram que Mark Alexander, de 48 anos, e Duncan Edward, de 13, estiveram no shopping na última quinta-feira, 28.

“Depois disso, eles abandonaram dois telefones celulares, iPhone 16, em uma obra. Segundo o pai, o filho estava passando muito tempo no telefone, então ele queria dar uma desintoxicação digital consigo mesmo e com o filho. Ele abandonou os telefones, foi até a Estrada da Rainha, lá ele deixou o carro e os dois entraram na mata apenas com a roupa do corpo, sem nenhum tipo de suprimento, mantimento ou kit de primeiros socorros”, explicou a delegada.

Já na região de mata, Mark utilizou os próprios materiais que estavam no local para construir uma barraca improvisada, “usou folhas de árvores maiores para servir de cama”. À polícia, o pai relatou que os dois se alimentavam de frutas que existiam no local, como maracujá, entre outras. A água consumida por eles vinha de uma torneira.

Ainda segundo Mark, o intuito era apresentar a Duncan uma vivência de mata e selva, como a série Largados e Pelados. Ele pretendia ficar por mais dois dias no local, completando assim uma semana acampando.

Após o resgate, feito pelo Corpo de Bombeiros, “o adolescente estava cansado, com muita sede e fome”. Por conta disso, a Polícia Civil entendeu que o pai pôs em risco a saúde do filho. “Então foi instaurado um termo circunstanciado contra o pai pelo crime de expor a perigo a saúde ou vida de outrem, com pena de detenção de até um ano, assinou o termo de compromisso e comparecimento no Fórum, na data da audiência designada”.

O Conselho Tutelar foi acionado e esteve na sede da DIC junto com o Juizado da Infância e Juventude, além do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), discutindo se havia ou não situação de vulnerabilidade do adolescente.

