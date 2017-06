Pai relata drama da procura de menino desaparecido, visto em Brusque

A sexta-feira, 5 de maio, deveria ser só mais um dia para a família Belusso, de Videira, Meio Oeste do estado. Porém, o sumiço do menino Cristian Alonço Belusso, de 10 anos, movimentou a cidade e tem tornado a vida dos pais um pesadelo. Naquele dia, o menino não tinha aula, mas mesmo assim, acordou por volta das 9h, vestiu a camisa branca de uniforme, a bermuda azul, calçou o chinelo e foi brincar no pátio na frente de casa.

O pai Reginaldo Alvez Belusso havia saído ainda mais cedo para trabalhar e a esposa Maristela estava dentro de casa, fazendo os afazeres domésticos e cuidando dos outros três filhos, Cristiano, 8, Artur, 3, e Luiz, 4 meses, que ainda dormiam.

Próximo ao meio-dia, a mãe olhou pela janela e não viu mais o filho. Foi então que começou o drama da família. Alguns vizinhos relataram aos pais que viram Cristian brincando no parquinho, próximo de casa, local em que as crianças costumar ir, inclusive os filhos de Reginaldo e Maristela. Porém, o pai conta que Cristian não costumava sair de casa sem avisar, nem mesmo para ir até o parque.

As câmeras de monitoramento próximas à casa dos Belusso foram analisadas, mas em nenhuma delas mostra o menino. “Ninguém viu ele depois do parquinho”, lamenta Reginaldo. Ele revela que dois homens são suspeitos de terem envolvimento com o sumiço do filho, mas nada confirmado até o momento.

Os pais registraram o boletim de ocorrência de desaparecimento e as polícias Civil e Militar de Videira estão atentas a qualquer sinal.

Um fio de esperança

As esperanças dos pais de encontrarem o filho reacenderam ainda mais após receberem a informação de que Cristian foi visto em Brusque, no dia 1º de junho. Reginaldo conta que recebeu a ligação do funcionário de um posto de combustíveis, de Videira, e correu até o local.

“Um vendedor de vassouras parou no posto e viu o cartaz do desaparecimento com a foto de Cristian e contou que viu ele na rodoviária de Brusque na quinta-feira passada”, conta. Segundo o relato do vendedor, era por volta das 17h30 do dia 1º de junho, quando foi até a rodoviária aguardar o seu coordenador de vendas.

Enquanto esperava, o homem foi até o andar superior da rodoviária e viu um menino conversando com um homem, com mais de 50 anos. Na conversa, o menino disse que não era da cidade. “O homem tem 98% de certeza de que era o Cristian”, conta o pai.

O vendedor de vassouras detalhou ainda que o menino vestia uma calça escura, jaqueta azul e outra camiseta cinza por baixo.

Cooperação entre polícias

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil de Videira solicitou ajuda à DIC de Brusque para encontrar o menino. Por isso, a polícia pede a colaboração da população para encontrar Cristian.

Quem tiver informações pode avisar à Polícia Civil pelos telefones 197 ou 181, ou então a família no número: (49) 99117-0241. Os nomes dos pais são Reginaldo e Maristela.