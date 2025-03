Pai salva criança de 6 anos de afogamento em piscina, em Brusque

Na noite deste sábado, 1, uma criança de 6 anos se afogou em uma piscina residencial no bairro Limoeiro, em Brusque. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 18h para atender a ocorrência, que aconteceu na rua Primeiro de Janeiro.

De acordo com o relato do pai da criança, ele estava na piscina com o filho quando se distraiu momentaneamente, ocasionando o afogamento. O menino foi rapidamente retirado da água pelo próprio pai. Ao chegar ao local, a guarnição do ASU-533 encontrou a criança consciente, orientada e com sinais vitais estáveis, mas apresentando tosse e choro.

A Unidade de Suporte Avançado (USA-03) também esteve no local para prestar atendimento médico. Após avaliação, o médico orientou que a criança fosse conduzida ao Hospital Azambuja para observação e cuidados adicionais.

