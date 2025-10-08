Pais reclamam de excesso de aulas vagas em escola estadual de Brusque

Pais de alunos da E.E.M. Yvonne Olinger Appel, em Brusque, relatam que têm ocorrido muitas aulas vagas na unidade. Segundo eles, os filhos ficam sem aula com frequência, o que estaria prejudicando o aprendizado.

De acordo com os relatos, o problema acontece há alguns meses. Durante a semana, há dias em que uma ou mais aulas ficam vagas, devido à ausência de professores.

Um responsável informou que procurou a escola para entender o motivo das ausências. Segundo ele, a resposta foi de que, quando um professor falta, há uma programação para que os alunos não fiquem sem atividades. No entanto, em alguns casos, quando o docente apresenta atestado médico no mesmo dia, os estudantes acabam sem nada para fazer.

O Município entrou em contato com a coordenadora da Coordenadora Regional de Educação (CRE), Flávia d’Alonso, que explicou que a situação foge ao controle da instituição.

“A falta de professor com atestado não tem o que fazer. Atestado é incontestável. As vagas ficam à disposição para outro professor que tenha interesse, mas não há como substituí-lo de uma hora para outra. Não tem como proibir os professores de apresentarem atestado, independentemente de reclamações ou opiniões”, afirmou.

