Pais são presos após ocultar cadáver de recém-nascida no assoalho de casa no Oeste de SC

Um casal foi detido em flagrante no domingo, 12, após admitir ter causado a morte de sua filha recém-nascida e enterrado seu corpo sob o assoalho da casa onde vivia em Caçador, no Oeste de Santa Catarina.

Conforme a Polícia Civil, o homem e a mulher, que já eram pais de dois filhos, decidiram cometer o crime devido à falta de vontade de ter mais crianças.

Prisão e desfecho

A prisão se deu após os investigadores receberem um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da mãe da criança, registrado por um parente que não conseguia contato com ela.

A subsequente investigação, iniciada na sexta-feira, 10, resultou na detenção do casal 72 horas depois. A criança havia falecido aproximadamente 10 dias antes, sendo asfixiada durante o trajeto do hospital até a casa imediatamente após o parto.

Segundo a Polícia Civil, ambos confessaram o crime, indicando o local onde o corpo da bebê foi enterrado.

De acordo com a Polícia Científica, a vítima foi sepultada a 50 centímetros abaixo do assoalho. A causa da morte e detalhes sobre o momento em que o crime ocorreu não foram divulgados.

Ainda conforme informações da polícia, os outros filhos do casal estão sob a responsabilidade da família materna, com as idades também não divulgadas.

Leia também:



1. Semana de chuva intensa em Brusque? Meteorologista responde

2. Jovem é encontrada morta com pés e mãos amarrados em trilha de Florianópolis

3. Júri condena quatro homens por tentativa de homicídio no Steffen, em Brusque

4. Homem é preso após arrombar creche durante a madrugada no Águas Claras

5. Aumento de casos de Covid-19 em Brusque acompanha tendência do país e do mundo

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: