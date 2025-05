Após o calor de 33°C registrado na tarde de sexta-feira, 9, e a breve chuva, que se dissipou ainda na noite seguinte, este sábado, 10, amanheceu em Brusque com ares renovados.

Sob o retorno do sol e temperaturas mais amenas, o típico clima outonal voltou a predominar, criando as condições perfeitas para um dia de encantos visuais e momentos de tranquilidade ao ar livre.

Nesse cenário de transição climática, o Clube Esportivo Guarani, com mais de 90 anos de tradição na cidade, tornou-se palco de paisagens deslumbrantes e encontros marcados pela descontração.

O sol filtrado pelas copas das árvores, os jardins impecavelmente cuidados e o reflexo dourado da luz sobre o lago compuseram uma atmosfera que só o outono é capaz de proporcionar.

Bem- estar em Brusque

Assim, no decorrer da manhã, a harmonia entre natureza e convivência ficou evidente em cada detalhe.

Em meio aos sorrisos espontâneos, conversas serenas e passos desacelerados, era possível perceber um sentimento coletivo de bem-estar.

Crianças corriam despreocupadas pelos gramados, enquanto famílias inteiras aproveitavam o espaço para celebrar a simplicidade de um sábado bonito e acolhedor.

Além disso, o Clube Guarani mais uma vez reafirmou seu papel como um dos espaços mais queridos da cidade, não apenas por sua estrutura e história, mas também pela capacidade de reunir pessoas em momentos tão genuínos quanto memoráveis.

Ao final desta edição, após os anúncios, cada leitor é convidado a então conferir uma galeria de imagens verdadeiramente espetacular.

Os registros capturam, com maestria, as cenas deste sábado em Brusque, revelando paisagens que emocionam e expressões que encantam.

Por meio dessas imagens, é possível sentir a atmosfera única que traduz perfeitamente o espírito do outono na cidade.

Brusque em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

