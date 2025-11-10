Palestra em Botuverá dá início a movimento para criação de entidade de apoio a autistas no município

A Associação de Amigos do Autista (AMA) de Brusque vai promover uma palestra gratuita e presencial em Botuverá, no Centro de Convivência, na quinta-feira, 13, a partir das 19h.

A participação é gratuita e com certificado. A inscrição pode ser feita pelo Instagram @autismo.botuvera. No dia, haverá venda de pastel e refrigerante, e todo o valor arrecadado será destinado à futura associação. Para quem desejar contribuir, ainda estão buscando apoiadores que queiram fortalecer esse movimento junto com as famílias.

O que é a AMA

Ao jornal O Município, o empresário e organizador Roni Fachini comenta que eles têm um grupo formado por oito pais, que estão à frente do projeto. O grupo é aberto, e qualquer pessoa interessada na causa pode participar.

“Somos um grupo de pais de crianças atípicas que se uniu para trocar experiências e buscar apoio entre as famílias”, explica o organizador.

Eles pretendem oferecer acolhimento às famílias, espaços de diálogo e orientação sobre direitos e encaminhamentos, além de promover momentos de formação para a comunidade em geral.

“Conforme o grupo crescer, queremos estruturar projetos e parcerias que ampliem o suporte às pessoas autistas, incluindo a busca por terapias para as crianças que necessitam desse atendimento”, afirma.

Avanços

A criação de uma AMA em Botuverá representa um avanço no atendimento às pessoas com autismo e suas famílias, ao garantir acesso mais rápido à informação, orientação e encaminhamentos.

Atualmente, o município depende de Brusque para praticamente todos os serviços, desde o diagnóstico e as terapias até a emissão da carteirinha do autista, o que gera deslocamentos, custos e desgaste para as famílias.

Com uma associação local, será possível oferecer acolhimento e facilitar o acesso aos atendimentos necessários.

Roni relata que a ideia de trazer esse movimento para Botuverá surgiu da necessidade que sentiram no dia a dia que muitas vezes faltam informações claras, apoio e um espaço para compartilhar vivências com outras pessoas que passam pelas mesmas situações.

Ele ainda acrescenta que alguns deles já tinham contato com a AMA Brusque e perceberam o quanto algo semelhante pode ajudar as famílias de Botuverá.

“A AMA Brusque tem sido essencial. Desde o nosso primeiro contato temos recebido total apoio. Eles estão nos orientando, compartilhando experiência e esclarecendo dúvidas. Os palestrantes que virão ao nosso evento são da AMA Brusque e estão nos ajudando a estruturar tudo da forma correta”, diz.

O empresário explica que o poder público tem conhecimento da organização. Já tiveram contato para conversar sobre o evento e conseguiram encontrar abertura para o diálogo. “Mesmo assim, o nosso movimento nasce das próprias famílias e segue independente”, destaca o organizador.

As maiores dificuldades que eles enfrentam são a falta de serviços no município, o que obriga as famílias a irem até Brusque ou região para diagnóstico e terapia. Também existe carência de profissionais qualificados nas escolas, nos postos de saúde e em outros serviços públicos. Além disso, falta informação acessível e um espaço de acolhimento para as famílias.

Ele ainda acrescenta que cada pessoa autista tem suas próprias necessidades, habilidades e desafios. Por isso, é importante que as famílias tenham acesso à informação, acolhimento e orientação desde cedo.

“É exatamente com esse propósito que estamos organizando nosso evento. A palestra será um momento para aprender, sanar dúvidas e fortalecer as famílias de Botuverá. Profissionais da AMA Brusque virão compartilhar conhecimento e experiência, trazendo informações valiosas sobre diagnóstico, direitos, terapias e inclusão. Queremos que esse encontro marque o início de uma caminhada mais unida e mais consciente no município”, finaliza.

Palestrantes confirmados:

Sandra Wariss, psicóloga

Júlia Roberta, psicóloga

Letícia Souza, psicóloga

José Airton Leopoldino, psicólogo

Jackelin Gil, médica clínica

Márcia G. Faria, presidente da AMA Brusque

