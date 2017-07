Palestra sobre transformação profissional é realizada no teatro do CESCB

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque – CDL Brusque realizou na noite de segunda-feira, 10, a palestra “Pessoas Incríveis – Como se transformar em um profissional de referência?”, com o renomado palestrante Adonai Zanoni. O evento contou com mais de 260 pessoas, que lotaram a plateia do teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (CESCB) e fizeram algumas reflexões sobre como é possível administrar melhor o tempo para ser tanto um excelente profissional no mercado de trabalho como para realizar atividades pessoais.

“É sempre uma alegria muito grande trazermos para cá palestrantes tão bons quanto o Adonai, e é isso em que a CDL Brusque acredita, ter profissionais e pessoas que são referência e que contribuem para o nosso crescimento pessoal e profissional”, comentou a vice-presidente da CDL Brusque, Claudete Willrich Sani.

Equilíbrio

De forma dinâmica e interativa, Zanoni falou sobre assuntos relacionados ao autoconhecimento e autodesenvolvimento, bem como sobre a importância da gestão de tempo. Segundo ele, alguns ‘roubadores de tempo’ são grandes empecilhos para o desenvolvimento do ser humano, entre eles a preocupação em questões irrelevantes e a ausência de planejamento e de foco.

“É preciso ousar e inovar mais, ser criativo, fazer suas atividades sempre com qualidade e dedicação. Focar no que realmente é importante, construir pensamentos positivos, redefinir metas e planejá-las, e aprender a lida com as adversidades, são ações essenciais na nossa vida”, exemplificou.

Um dos aspectos abordados também foi referente aos modelos mentais que são construídos ao longo de nossa vida e que muitas vezes são considerados ‘ditadores internos’ e impedem as mudanças. Ou seja, segundo ele, muitas vezes as zonas de conforto e conflitos impossibilitam que a maioria das pessoas mude ou arrisque.

Outro ponto abordado ao longo do encontro também foi sobre a necessidade de cada um encontrar novos atributos para os problemas, tanto pessoais como profissionais, identificá-los e resignificá-los, para encarar da melhor forma as adversidades.

“Essa palestra é como uma viagem pelo interior de cada pessoa, com um olhar diferente sobre alguns temas, a importância de resignificar alguns processos internos, principalmente na transformação e busca do ‘eu interior’”, frisou Adonai.

Doação e gratidão

A palestra faz parte da programação dos 48 anos da CDL Brusque, comemorados em 2017 e também foi beneficente, já que os valores arrecadados com os ingressos serão voltados para a 7ª Campanha Maratona de Brinquedos da entidade. A ação tem como objetivo arrecadar brinquedos novos para serem distribuídos em comunidades carentes de Brusque, no mês de dezembro.

Para a vice-presidente da CDL Brusque, a palestra veio ao encontro da proposta da entidade, em incorporar ou ajudar algum projeto beneficente sempre que possível. “Para nós é uma satisfação muito grande realizar mais uma edição da Maratona de Brinquedos este ano, já que este é sempre um momento muito especial. O carinho que recebemos dessas crianças durante a doação é maravilhoso e motivador”, declarou Claudete.

Da mesma forma o palestrante da noite elogiou a iniciativa da entidade, e falou da importância do trabalho voluntário na vida de quem o faz. “Para mim é uma gratidão imensa poder estar aqui e realizar esse propósito para o bem comum e ajudar tantas pessoas”, completou Adonai.

O palestrante

Focado no desenvolvimento humano nas organizações, Adonai Zanoni é especialista em gestão empresarial, projetos especiais e coaching. Sua trajetória profissional percorreu a área de desenvolvimento de sistemas, administração, gestão de pessoas, comunicação e marketing.

Trabalhou em diversas organizações em Santa Catarina, ligadas ao setor automotivo, hoteleiro, alimentício, TI, comunicação e marketing. Conselheiro, empreendedor e palestrante, já realizou mais 630 palestras em todo o Brasil.

Utiliza o bom humor, a descontração e a força do entusiasmo para transmitir uma onda de otimismo nas organizações, ampliando os canais de comunicação, integração e cooperação, bem como os níveis de resultado e qualidade nas tarefas organizacionais.