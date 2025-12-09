Palhoça decreta situação de emergência em meio à passagem de ciclone extratropical

A Prefeitura de Palhoça decretou situação de emergência nesta terça-feira, 9, em meio à passagem de um ciclone extratropical. De acordo com a Defesa Civil municipal, a princípio o governo não irá solicitar itens de assistência humanitária.

Na manhã desta terça-feira, um casal e um bebê, de aproximadamente 1 ano, morreram afogados após a Land Rover em que estavam ser arrastada por uma enxurrada.

O veículo foi arrastado pela força da água até parar de cabeça para baixo em uma pequena ponte. O bebê foi encontrado fora do veículo pela Polícia Militar, enquanto os corpos do casal foram retirados pelo Corpo de Bombeiros. O corpo do homem chegou a ficar preso às ferragens.

