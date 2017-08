Palmeiras é eliminado da Libertadores para o Barcelona (EQU) nos pênaltis

Apontado como favorito a todos os títulos que disputa pelo plantel robusto e milionário, o Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira, 11, para a primeira equipe que enfrentou na fase mata-mata, o modesto Barcelona (EQU). Após perder por 1 a 0 no Equador, o Verdão até deixou tudo igual no agregado ao dar o troco e vencer por 1 a 0 no Allianz Parque, mas nas penalidades a equipe paulista foi eliminada. O destaque foi o goleiro Banguera, que defendeu duas cobranças.

Jogo aberto

Por incrível que pareça, o Barcelona (EQU) jogou pra frente contra o Palmeiras, contrariando a lógica de um time menos qualificado e que já havia vencido o primeiro encontro. As chances foram melhores para o Verdão, mas isso não significa que os equatorianos apenas se defenderam.

Aos 22 minutos, o Palmeiras teve boa chance com Deyverson. Após boa jogada de Egídio, o cruzamento foi na cabeça do atacante, que finalizou perto do gol. Já aos 33, Caicedo recebeu de Castillo e ofereceu muito perigo ao Palmeiras em chute para fora, mas a etapa inicial terminou sem gols no Allianz Parque.

Gol do alívio e penalidades

A pressão palmeirense pelo gol aumentou muito no segundo tempo. Restavam 45 minutos para que o time conseguisse marcar o gol que levaria a partida aos pênaltis. Eis que, aos cinco minutos, Moisés abriu os caminhos para o que poderia ser a classificação: em contra-ataque, ele recebeu bola, deu um corte bonito em Caicedo e colocou lá dentro, bonito. Mas foi só o que o Verdão conseguiu até o apito final do segundo tempo, e a classificação foi decidida nas penalidades.

Nas cobranças, cresceu o goleiro Banguera. Guerra e Tchê Tchê marcaram, mas Bruno Henrique perdeu. Jailson conseguiu levar para as cobranças alternadas ao defender o pênalti de Damián Díaz. Contudo, Egídio também teve sua batida defendida por Banguera, e o alviverde foi eliminado.

Atlético-MG 0x0 Jorge Wilstermann (BOL)

A fase péssima a qual vive o Atlético-MG parece não ter fim. O time, repleto de astros reconhecidos, mas que não conseguem fazer jus aos seus currículos, teve uma vexatória eliminação em pleno Mineirão na noite de ontem. A equipe mineira havia perdido pelo placar de 1 a 0 para o pouco conhecido time boliviano Jorge Wilstermann, e jogando em casa não conseguiu marcar sequer um gol, portanto foi eliminada. A dupla de ataque Robinho e Fred não funcionou, e o time, sob muitas vaias, ficou pelo caminho na competição continental.

Grêmio 2×1 Godoy Cruz (ARG)

Não foi sem emoções que o tricolor gaúcho passou pelo Godoy Cruz (ARG), mas de qualquer forma a vaga do time está assegurada nas quartas de final da Copa Libertadores. O Grêmio havia vencido a primeira partida por 1 a 0, mas aos 13 minutos do primeiro tempo, os argentinos abriram o placar e deixaram tudo igual no agregado. Aí o goleador Pedro Rocha apareceu: após rebote do goleiro, Barrios pegou a sobra para servir o atacante que chegou batendo para o fundo da rede. A virada foi novamente com Rocha, com nova participação de Barrios, que chutou bola na trave. O atacante aproveitou a sobra para marcar o segundo gol aos 13 do segundo.

Brasileirão e Copa Sul-Americana

Fla goleia, Flu empata

Em ritmo de treino, o Flamengo patrolou o Palestino (CHI). Foram nada menos do que 5 a 0 no jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana, sendo que na ida já havia sido 5 a 2. Os gols foram de Vinicius Junior – que marcou seu primeiro gol como profissional -, Felipe Vizeu, Willian Arão, Geuvânio e Éverton Ribeiro.

Enquanto isso, em jogo adiado do Campeonato Brasileiro, o Fluminense não saiu do zero com a Ponte Preta. No entanto, o tricolor subiu uma posição com o ponto feito e terminou o turno na nona colocação.