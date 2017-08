Palmeiras joga em casa pela Libertadores tentando reverter derrota

Dono de um dos maiores investimentos do futebol nacional atualmente, o Palmeiras precisa o quanto antes dar uma resposta ao torcedor. O título da Copa Libertadores se tornou uma obsessão, já que é a porta de entrada para o sonhado título do Mundial de Clubes da FIFA. Mas o começo da fase mata-mata não agradou: uma derrota por 1 a 0 para o singelo Barcelona (EQU) na primeira partida das oitavas.

A situação, porém, é totalmente reversível. Basta ao Palmeiras vencer por mais de um gol de diferença no seu caldeirão, o Allianz Parque, que estará lotado para a partida de volta esta noite, a partir das 21h45.

Para o técnico Cuca, os equatorianos não virão apenas com uma formação defensiva, e tentarão marcar ainda mais gols, por isso separou o que considera ser a melhor formação. Os titulares para a partida devem ser: Jailson; Mayke (Thiago Santos), Yerry Mina, Luan e Egídio; Jean e Bruno Henrique; Dudu, Guerra (Keno) e Róger Guedes; Deyverson.

Grêmio x Godoy Cruz (ARG)

De bem com a vida em todas as competições, o Grêmio volta a enfrentar o Godoy Cruz (ARG) após uma vitória na Argentina por 1 a 0. Ao tricolor basta segurar um empate, mas na Arena do Grêmio o time de Renato Gaúcho deve jogar com ofensividade afim de não dar ‘sorte para o azar’. A partir será esta noite a partir das 19h15.

Atlético-MG x Jorge Wilstermann (BOL)

Outro brasileiro que precisará superar uma derrota em casa será o Atlético-MG. Depois de perder na altitude para o Jorge Wilstermann (BOL) por 1 a 0, o Galo busca vitória por placar elástico esta noite, no Mineirão, a partir das 21h45. Só o triunfo interessa ao time mineiro que busca uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

Brasileirão e Sul-Americana

Dupla Fla e Flu têm jogos isolados

Flamengo e Fluminense têm jogos isolados de, respectivamente, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro esta noite. Na competição continental, o Fla joga a partida de volta das oitavas de final com o Palestino (CHI), no estádio Luso-Brasileiro a partir das 21h45. A primeira partida foi vencida pelo Fla por 5 a 2. Já o Flu joga com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli em jogo adiado do Brasileirão, devido o falecimento do filho do técnico Abel Braga. As equipes jogam a partir das 20h no Moisés Lucarelli.