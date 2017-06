Palmeiras perde para Coritiba e segue com má campanha no Brasileirão

No Couto Pereira, o Verdão que se impôs foi o Coritiba. Mesmo com os melhores atletas à disposição, o Palmeiras acumulou nova derrota e caiu na tabela. Já o Coxa, com a vitória por 1 a 0, grudou no G4. A partida começou com ritmo intenso e pressão maior dos visitantes, mas logo o time da casa equilibrou e conquistou a vitória.

Mudança de energia

A carga inicial foi toda do Palmeiras. Nos primeiros 15 minutos, a torcida local segurou a respiração a cada tentativa palmeirense de chegar ao gol, já que o perigo se aproximava. Aos 4 minutos, o Verdão quase abriu o placar com chute forte de Felipe Melo defendido por Wilson. Mas logo, o Coxa equilibrou a situação e aí passou a assustar a meta protegida por Fernando Prass. A melhor chance foi uma cobrança de falta de Tiago Real que exigiu linda defesa do goleiro, mas o primeiro tempo não teve bola na rede.

Já no segundo tempo, a situação se alternou. Foi o Coxa que começou fazendo a blitz. Mas essa, pelo menos, funcionou: Matheus Galdezani, lançado pelo lado esquerdo, chutou por cima de Prass para marcar o único gol da partida. A partir daí o Palmeiras partiu para cima, mas não foi eficaz, enquanto o Coritiba desperdiçou grandes chances – inclusive uma inacreditável, com Iago colocando para fora. Assim o time do Couto Pereira conseguiu levar a partida até o fim com o triunfo e deixou os três pontos em Curitiba.

Vasco 2×5 Corinthians

Mesmo sem quatro titulares e com equipe bastante desfalcada, além de jogar fora de casa, o Corinthians massacrou o Vasco. A chuva de gols começou cedo, com Marquinhos Gabriel aos três minutos. O artilheiro Jô ampliou aos 38 do primeiro tempo. No início do segundo tempo, Luis Fabiano deixou tudo igual ao marcar dois gols em sequência. Mas Maycon uma vez e Clayton duas vezes fecharam a goleada em São Januário.

Sport 2×0 Flamengo

No reencontro entre Vanderlei Luxemburgo e Flamengo, o ex-técnico rubro-negro saiu vitorioso. Em noite de impecável atuação do goleiro Magrão, o Sport venceu o arquirrival com gols de Osvaldo, em belo chute aos 10 minutos do segundo tempo, e Thomás, já aos 38 do segundo tempo depois de tabelinha com Rithiely. O Fla segue fazendo campanha abaixo da expectativa no Brasileirão enquanto o Sport tenta engatar sequência na próxima rodada.

Santos 1 x 0 Botafogo

Com gol aos 50 minutos do segundo tempo, o Santos conquistou uma suada e importante vitória no Pacaembu. A partida se encaminhava para um empate sem gols e sem graça, até que Victor Ferraz acertou um belo gol de falta já no apagar das luzes e fez a festa da torcida presente. O resultado deu ao Santos sua segunda vitória na compeitção e derrubou o Botafogo, que vinha de boa campanha, na tabela da competição.

Atlético-MG 1×0 Avaí

Ainda mal no campeonato, o Avaí voltou a perder, dessa vez conta o Atlético-MG, que ainda não havia vencido no campeonato. O gol único foi de Fred, de cabeça, após bola alçada pelo lado esquerdo. O Leão incomodou bastante, principalmente com as belas jogadas do meia Marquinhos, mas volta de Minas Gerais sem nenhum pontinho na bagagem, ainda no Z4.