Palmeiras recebe Grêmio no Pacaembu na rodada do Brasileirão

Nos últimos três jogos, o Palmeiras emplacou três vitórias, e assim subiu os degraus da classificação até a quarta posição da competição. Já o vice-líder Grêmio tropeçou em casa na rodada anterior e perdeu a chance de liderar ao sofrer derrota contra o Corinthians. Porém, embalado com uma boa vitória no meio da semana pela Copa do Brasil, o tricolor deve engrossar o caldo para cima do Verdão dentro do Pacaembu – o Allianz Parque estará indisponível para a partida, já que recebe show internacional.

Fazendo sempre valer seu mando de campo, o Palmeiras levou um susto ao sofrer três gols em casa pela Copa do Brasil, embora tenha mostrado poder de reação empatando a partida. Contra o time gaúcho, o alviverde ainda não contará com Jean, que recentemente vem atuando como volante. O setor está defasado, já que Moisés, Arouca, Felipe Melo e Thiago Santos também não estão disponíveis. A partida vai marcar o encontro de Barrios, um dos goleadores do Grêmio na temporada, com o Palmeiras, o ex-clube. O tricolor precisa compensar a derrota em casa acumulando pontos fora de seus domínios na competição.

Flamengo x São Paulo

Rubro-negro e tricolor medem forças em situações totalmente diferentes no Brasileirão. Em plena ascensão, o Fla quer aproveitar a má fase sãopaulina para acumular ainda mais pontos e cravar bandeira no G6. Há cinco rodadas sem saber o que é vencer, o São Paulo está próximo do Z4 e, se pretende alguma coisa na principal competição nacional, precisa reagir o quanto antes.

Atlético-MG x Cruzeiro

O clássico mineiro do fim de semana marca o encontro de duas equipes um tanto sem rumo no Brasileirão. Galo e Raposa ainda estão no meio da tabela, embora tenham bom retrospecto recente. Se vencer, o Cruzeiro pode subir muitas posições e chegar ao G6. Já o Atlético-MG quer acumular mais pontos para sair de perto de vez do Z4 e entrar na briga com as equipes do topo.

Coritiba x Vasco

Nas últimas cinco partidas, o Vasco mostrou o que é ser verdadeiramente irregular. Foram três vitórias intercaladas com duas derrotas, fazendo valer o fator casa mas mostrando fragilidade no território inimigo. Para fazer diferente desta vez, o cruzmaltino visita o Coritiba, equipe que não vence há cinco rodadas na competição.

Série B

Inter joga em casa buscando vice-liderança

Se vencer o Boa Esporte em casa amanhã, o Inter pode chegar até a vice-liderança da Série B, caso Guarani e Vila Nova tropecem. Para isso, o colorado terá que torcer para o Criciúma. O Tigre enfrenta o Vila Nova esta noite, a partir das 20h30. O Figueirense já disputou a rodada, vencendo o Londrina por 3 a 1 e saindo, ao menos temporariamente, do Z4.