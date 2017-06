Palmeiras tenta ascensão na tabela do Brasileirão em partida contra Fluminense

Duas grandes equipes, mas que vivem momentos de incerteza no Brasileirão, entram em combate amanhã pela sexta rodada da competição nacional. O Palmeiras, na beira da zona de rebaixamento, vem de uma derrota dolorida para o Coritiba, em partida que não mostrou poder de reação. Já o Flu ficou só no empate com o Atlético-PR em casa, perdendo pontos importantes que faziam parte do planejamento da equipe. O confronto será amanhã, 16h.

O setor mais criticado no Palmeiras é o ataque. Pudera: já são quatro partidas sem balançar as redes, acumulando um empate e três derrotas desde então. A única vitória foi somada na estreia, contra o Vasco, por isso o técnico Cuca cobrou um novo triunfo para o elenco. No Fluminense os desfalques são os mesmos. Wellington Silva e Sornoza estão no departamento médico, enquanto Orejuela foi convocado para a seleção equatoriana e dá lugar a Luis Fernando.

Corinthians x São Paulo

O Clássico Majestoso na Arena Corinthians tem tudo para ser um belo jogo. Enquanto o São Paulo luta para criar uma boa sequência dentro do Brasileirão, o Corinthians busca se firmar de vez na liderança. Novamente o Timão sofrerá com a falta de atletas titulares que servem suas seleções, mas isso não foi um empecilho na goleada contra o Vasco. Já o tricolor terá seus melhores homens em campo.

Avaí x Flamengo

Em confronto que deve lotar a Ressacada, tanto com torcedores do Leão quanto com os rubro-negros da região, a dupla Avaí e Flamengo tenta emplacar a segunda vitória no Brasileirão. O time azurra quer derrubar o Fla e, de quebra, sair do Z4, local que está frequentando já há um bom período. As duas equipes vêm de derrota na última rodada.

Atlético-PR x Santos

Com apenas dois pontos na competição, o Furacão recebe em casa o embalado Santos, que conquistou uma vitória contra o Botafogo no apagar das luzes. É a chance do Atlético deixar a zona de rebaixamento e, de quebra, conquistar a primeira vitória. Por outro lado, o Peixe vê na partida a oportunidade para colar no G4 da competição.

Série B

Inter recebe Náutico vislumbrando G4

O Inter tem plenas chances de voltar ao G4 da competição amanhã, em partida contra o Náutico. O Timbu vive momento crítico na competição, com apenas dois pontos somados em cinco partidas. A partida será no Beira-Rio, a partir das 18h30. Na lanterna da competição, o Criciúma tenta acumular pontos em partida esta noite, contra o CRB, enquanto o Figueirense visita o ABC no Frasqueirão.

Amistoso

Brasil enfrenta Argentina na Austrália

A tradicional rivalidade Brasil e Argentina volta a campo esta noite. As duas seleções disputam um amistoso em Melbourne, na Austrália, a partir das 7h05. O jogo será transmitido pela TV Brasil e pela TV Cultura. A formação do Brasil deve contar com: Weverton; Fagner, Thiago Silva, Gil e Filipe Luís; Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Willian; Gabriel Jesus.