Palmeiras vence Atlético Tucumán (ARG) e está nas oitavas da Libertadores

Missão cumprida para o Palmeiras na primeira fase da Copa Libertadores da América. O time alviverde voltou a caprichar na competição e venceu o Atlético Tucumán (ARG) por 3 a 1 no Allianz Parque. Agora classificado, o time paulista se prepara para as oitavas de final da Liberta. O próximo adversário e as datas da partida serão definidas após sorteio.

Pela mesma chave, o Jorge Wilstermann (BOL) perdeu para o Peñarol (URU), mas mesmo assim terminou como segundo colocado da chave justamente pela derrota do Tucumán.

O confronto

O Atlético Tucumán não estava preparado para a blitz do Verdão. Precisando de apenas um empate para avançar, o alviverde partiu para cima e sufocou os adversários no Allianz. Já aos 13 minutos, Guerra quase marcou um golaço. Após bola alçada na área o atleta aplicou um voleio nela, mas bateu na defesa. O gol que abriu o placar surgiu dois minutos depois, com Mina após cruzamento de Roger Guedes.

No segundo tempo, os argentinos empataram com Luis Rodrigues em falha de Fernando Prass. Mas aos 23, Willian Bigode, goleador do Verdão na Libertadores, deixou sua marca. Jean cruzou da esquerda e deixou com o atacante que não perdoou. Aos 46, o veterano Zé Roberto colocou números finais na partida, concretizando a vitória do Palmeiras após belo chute certeiro de primeira.