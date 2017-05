Palmeiras vence Inter e tem vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

Foi longe de ser um primor técnico, mas a partida entre Palmeiras e Internacional terminou com vitória verde e branca por 1 a 0. Agora o Verdão tem pequena vantagem para o jogo de volta, no Beira Rio. As duas equipes voltam a se encontrar no próximo dia 31, em terras gaúchas.

No primeiro tempo, depois de muito martelar, enfim o gol do Palmeiras saiu. Felipe Melo achou Willian, que fez boa jogada pela direita e cruzou. O zagueiro Léo Ortiz tentou o cruzamento, mas colocou para dentro do próprio gol. O Inter tentou responder na sequência, mas conseguiu marcar nos primeiros 45 minutos.

A segunda etapa começou monótona e só foi esquentar a partir dos 20 minutos de jogo. Borja quase marcou em passe de Mina aos 17 minutos e o goleiro Daniel, do Inter, fez linda defesa aos 24 após chute de Willian. O colorado também teve chance clara, aos 25, quando Cirino perdeu gol por bater fraco na bola. Muitos lances duros, amarrados e burocráticos se seguiram, mas a partida acabou com a vitória verde e branca pelo placar mínimo.

Grêmio 3×1 Fluminense

Abusado, o Flu fez um gol logo aos cinco minutos de partida. Após cobrança de escanteio no primeiro pau, Renato Chaves, livre de marcação, se antecipou ao goleiro para empurrar a bola às redes. Mas o gol de empate veio, e com estilo. Na tabelinha com Luan, Arthur recebeu na área, driblou Diego Cavalieri e colocou lá dentro. A virada veio com Barrios, após cobrança de escanteio desviada por Geromel e aproveitada pelo centroavante. Barrios de novo, o carrasco do Flu, fechou a vitória com mais um gol, dando uma boa vantagem ao Grêmio para o jogo de volta.