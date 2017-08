Palmeiras vence, se mantém em quarto e afunda São Paulo no Z-4

O torcedor do Palmeiras está rindo a toa não apenas com a vitória da equipe por 4 a 2 diante do São Paulo e a manutenção do G-4, mas também por ter dificultado ainda mais a vida do rival paulista que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O confronto foi realizado no domingo, 27, no estádio alviverde, o Allianz Parque.

Etapa de emoções

O primeiro tempo de partida entre São Paulo e Palmeiras foi um alento aos amantes do futebol de qualidade. Com velocidade, chances e muitos gols, as duas equipes saíram com empate, mas sempre buscando o resultado e sem apostar na retranca.

A rede balançou primeiramente à favor dos visitantes do Allianz Parque. Marcos Guilherme recebeu bela bola enfiada por Lucas Pratto e tocou na saída de Prass. Willian Bigode deixou tudo igual aos 35 após cruzamento de Michel Bastos e também foi autor da virada, após limpar a marcação e bater bonito no ângulo de Sidão.

Mas aos 51 minutos, Hernanes, o Profeta, dominou bola na área de peito e chutou no cantinho para deixar tudo igual antes do fim da etapa.

Consagração alviverde

O gol do desempate teve dedo do ténico Cuca. O treinador apostou em Keno aos 15 do segundo tempo, buscando o ataque e o triunfo no Allianz Parque. O resultado demorou um pouco a surgir, e neste meio tempo o zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, desperdiçou chance incrível, mas o Verdão foi recompensado aos 33 minutos.

Em um contra-ataque, Deyverson tocou para Keno, na meia-lua da grande área. O atacante ajeitou o corpo e bateu forte, colocando a bola em lugar que Sidão não foi capaz de alcançar: vantagem do Palmeiras. Ainda antes de o jogo acabar, após novo contragolpe, deu tempo de ampliar: Hyoran marcou e deu números finais à partida.

Flamengo 2×0 Atlético-PR

O Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, desta vez em casa e contra o Atlético-PR. O goleiro Weverton, inclusive, impediu um placar ainda mais elástico contra o time paranaense que perdeu posição na tabela. Quem abriu o placar foi Diego, aos 16 minutos, após rebote na cabeçada de Guerrero. William Arão deixou tudo mais fácil para o Fla ainda no primeiro tempo, com lindo gol marcado aos 31 minutos.

Bahia 1×2 Botafogo

Depois da ressaca da Copa do Brasil, o Fogão voltou seu foco para o Brasileirão e já colheu importante resultado. Roger abriu o placar para o Glorioso na Arena Fonte Nova, aos 12 minutos, após cruzamento de Pimpão. No entanto, Renê Júnior colocou água no chope do alvinegro ao empatar tudo apenas três minutos depois. O placar seguiu assim até que, aos 46 do segundo tempo, Bruno Silva foi servido mais uma vez por Pimpão para colocar a bola nas redes e conquistar a vitória fora de casa.

Ponte Preta 1×2 Atlético-MG

O Atlético-MG voltou a vencer no campeonato, mas precisou de uma virada no Moisés Lucarelli para superar a Ponte Preta. Léo Gamalho, um dos destaques na temporada da Macaca, abriu o placar. O badalado Elias marcou aos 15 minutos do segundo tempo e deixou tudo igual, mantendo o Galo vivo na partida. Eis que, aos 43 minutos, Otero marcou um golaço de falta no ângulo e ajudou o time mineiro a garfar os três pontos.

Série B

Inter vence e lidera o campeonato

O Internacional manteve sua rotina de vitórias e agora lidera o Campeonato Brasileiro Série B. Na última sexta-feira, 25, o colorado derrotou o Paysandu por 3 a 2 no Beira-Rio e contou com empate do América-MG contra o Criciúma por 0 a 0 para tomar o topo do Coelho.

O Figueirense voltou a vencer no Orlando Scarpelli, desta vez o Guarani, por 2 a 1, e subiu uma posição, mas ainda está na zona de rebaixamento do campeonato.