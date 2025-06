O Palmeiras estreará no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, no próximo dia 15, às 19 horas (de Brasília). O adversário do alviverde será o tradicional Porto de Portugal, e o duelo ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O Verdão se credenciou a disputar o Mundial por ter conquistado a Libertadores duas vezes nesta década, em 2020 e 2021. Com isso, está bem posicionado no ranking internacional. O time comandado há anos pelo Abel Ferreira também ganhou algumas edições do Campeonato Brasileiro nos últimos tempos.

Por outro lado, o Porto, que este ano foi o terceiro de sua liga nacional, está no Mundial por ser o quinto colocado no ranking de clubes da Fifa. Em sua história os Dragões têm dois títulos de campeão europeu, o mais recente em 2004. Além disso, em duas oportunidades levantou o troféu de campeão intercontinental no modelo antigo.

COMO CHEGAM OS TIMES

O alviverde paulista chega ao Mundial de Clubes depois de perder dois jogos em sequência no Brasileirão, para o Flamengo no Allianz Parque, e para o Cruzeiro em Belo Horizonte. Com estes tropeços, o Palestra perdeu a liderança e caiu para a quarta posição.

No ano passado o Palmeiras liderou o Brasileirão em várias rodadas, mas acabou perdendo o título para o Botafogo. O Verdão ficou mesmo com o vice-campeonato brasileiro. Mesmo assim, o elenco alviverde segue sendo um dos mais fortes do País e mesmo da América do Sul.

O Porto terminou o Campeonato Português na terceira posição atrás de seus eternos rivais, o Sporting (campeão) e o Benfica. Os portistas também ficaram de fora da disputa da Taça de Portugal, disputada também entre os clubes de Lisboa e igualmente conquistada pelos Leões, que não participarão do Mundial de Clubes da Fifa.

COTAÇÕES PARA O JOGO

O favoritismo para o confronto entre `Palmeiras e Porto é dos Dragões, com o alviverde sendo considerado um “azarão” entre os apostadores. Na casa βετ365 , por exemplo, os portistas estão com odds de 2.55 neste momento, os brasileiros de 2.70 e o empate está sendo cotado 3.35.

O jovem Estevão tem sido até o momento o atleta palmeirense mais cotado para marcar gols durante o confronto em Nova Jersey pelo Mundial da Fifa. Flaco López é outro jogador palmeirense muito citado entre os clientes desta casa de apostas internacional.

Na dupla hipótese deste bookmaker as cotações são as seguintes:

Palmeiras ou empate: 1.53

Empate ou Porto: 1.40

Palmeiras ou Porto: 1.33

RETROSPECTO

Palmeiras e Porto nunca se enfrentaram em competições oficiais. Os brasileiros só jogaram contra clubes portugueses em três oportunidades e em todas elas o adversário foi o Benfica, grande rival dos Dragões.

Os Encarnados venceram dois confrontos e empatam um. A igualdade foi registrada há mais de 50 anos, no dia 13 de janeiro de 1971, pelo placar de 1 x 1, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O tento palmeirense foi marcado por César Maluco, na época um ídolo do Palestra.