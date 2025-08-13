Pane mecânica faz micro-ônibus colidir contra carro, muros e poste em Gaspar

Na manhã de quarta-feira, 13, um micro-ônibus sofreu pane mecânica e desceu descontrolado a rua Guilherme Wibert, no bairro Gasparinho, em Gaspar. O veículo colidiu contra um carro estacionado, muros de residências e, em seguida, contra um poste de energia elétrica.

No ônibus estavam cinco pessoas, o condutor, de 57, que nada sofreu e quatro mulheres, de 57, 26 e 24 anos de idade, e um menino de 16 anos, alunos da APAE, que saíram do veículo por conta própria antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar.

Todas foram avaliadas e apresentavam apenas sinais vitais alterados pelo susto. Uma passageira, de 24 anos, com dores no tórax, foi encaminhado ao hospital pela equipe do Samu.

Com a colisão, os cabos do poste ficaram sobre o ônibus, gerando risco de choque elétrico. O local foi isolado até a chegada de técnicos da Celesc.

Leia também:

1. Jornal O Município abre vaga para designer gráfico; veja como participar da seleção

2. Abel Moda Vôlei joga neste sábado em Botuverá pelo Catarinense; entrada é gratuita

3. Guarda de Trânsito de Brusque flagra carreta de 30 toneladas transitando em local proibido

4. Morador de Guabiruba resgata técnica ancestral e recria vasos de cimento

5. VÍDEO – Câmera de segurança registra homem sendo morto a tiros em Navegantes



Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

