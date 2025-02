Papa Francisco apresenta leve insuficiência renal, diz Vaticano

O estado de saúde do Papa Francisco continua crítico. De acordo com informações do Vaticano, o pontífice não teve crises respiratórias neste domingo, 23, mas apresentou insuficiência renal leve.

Papa Francisco está internado no Hospital Gemelli de Roma desde o dia 14 de fevereiro, após ter dificuldade para respirar por vários dias. Ele foi diagnosticado com pneumonia em ambos os pulmões.

Conforme comunicado do Vaticano, a situação do pontífice continua crítica, mas desde a noite passada ele não teve uma nova crise respiratória.

“O Santo Padre continua vigilante e bem orientado”, acrescenta o boletim médico.

Ainda de acordo com o comunicado, na manhã deste domingo ele participou da Santa Missa no apartamento instalado no 10º andar acompanhado de quem cuida dele durante os dias de hospitalização.

