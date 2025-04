Papa Francisco morre aos 88 anos

O Papa Francisco, primeiro sul-americano a ocupar o cargo, morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos. A autoridade máxima da Igreja Católica sofria com um problema no pulmão e chegou a ficar 38 dias internado entre fevereiro e abril após um quadro de bronquite.

“Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã [no horário de Roma], o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino”, informou na manhã desta segunda-feira o cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Câmara Apostólica.

Última aparição

Sua última aparição pública foi no domingo, 20, dia de Páscoa, quando pediu paz na Ucrânia e cessar-fogo na Faixa de Gaza. Ele também realizou um passeio pela Praça de São Pedro, no Vaticano. Ainda teve uma reunião com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, ao lado de outras autoridades da Igreja Católica, onde criticou políticas migratórias do país e cortes de ajuda internacional.

Papa Francisco, que se chamava Jorge Mario Bergoglio, era argentino. Em 1957, ele passou por uma cirurgia para a remoção de parte do pulmão que havia sido afetada por uma grave infecção respiratória e lidou com problemas pulmonares desde então.