Papai Noel é atração especial na Vila Encantada em Brusque

Com a presença Papai Noel, parque de diversões, oficinas de pintura e atividades de artesanato, a Vila Encantada oferece uma programação variada para as crianças no Pavilhão da Fenarreco. O evento começou às 18h desta sexta-feira, 12, e segue até o domingo, 14.

O espaço também conta com gastronomia e apresentações culturais. Uma das atrações mais esperadas pelas crianças é o trenzinho de Natal, que percorre toda a vila.

No sábado, o evento ocorre das 10h às 22h e, no domingo, das 10h às 19h. A entrada é um brinquedo ou um quilo de alimento não perecível.

A feira de artesanato promovida pelo Instituto Mãos do Bem reúne cerca de 80 expositores, com diversas opções para presentes de Natal. Toda a renda será destinada às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela entidade.

Confira a programação completa:

Sábado

10h – Abertura portões

13h – Pelzinckel

13h – Oficina de pintura de docinho

14h – Dois duendes a procura de Papai Noel (Teatro Viacredi)

15h às 17h – Papai Noel

15h30 – Oficina de artesanato com Mamãe Noel

16h30 – Oficina de artesanato com Vovó Noel

18h – Oficina de artesanato com Projeto Rute

19h – Terno de Reis (Grupo Alegria)

19h – Oficina de Origami

19h – Oficina de Crochê com Vovó Noel

19h – Pintura facial com Mamãe Noel

20h – Oficina de artesanato com Vovó Noel

20h – Grupo Laços da Fronteira

20h30 – Papai Noel

22h – Encerramento

Domingo

10h às 15h – Casa do Papai Noel

10h – Oficina de pintura de docinhos

11h às 11h40 – Oficina de artesanato Projeto Rute

14h – Oficina de artesanato com Mamãe Noel

14h – Pintura facial

15h – Oficina de artesanato com Vovó Noel

15h às 17h – Papai Noel

16h – Grupo Aliados da Tradição

17h às 19h – Despedida do Papai Noel

19h – Encerramento Vila Encantada

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

