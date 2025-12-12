Papai Noel é atração especial na Vila Encantada em Brusque
Evento acontece no Pavilhão da Fenarreco até o domingo
Com a presença Papai Noel, parque de diversões, oficinas de pintura e atividades de artesanato, a Vila Encantada oferece uma programação variada para as crianças no Pavilhão da Fenarreco. O evento começou às 18h desta sexta-feira, 12, e segue até o domingo, 14.
O espaço também conta com gastronomia e apresentações culturais. Uma das atrações mais esperadas pelas crianças é o trenzinho de Natal, que percorre toda a vila.
No sábado, o evento ocorre das 10h às 22h e, no domingo, das 10h às 19h. A entrada é um brinquedo ou um quilo de alimento não perecível.
A feira de artesanato promovida pelo Instituto Mãos do Bem reúne cerca de 80 expositores, com diversas opções para presentes de Natal. Toda a renda será destinada às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela entidade.
Sábado
10h – Abertura portões
13h – Pelzinckel
13h – Oficina de pintura de docinho
14h – Dois duendes a procura de Papai Noel (Teatro Viacredi)
15h às 17h – Papai Noel
15h30 – Oficina de artesanato com Mamãe Noel
16h30 – Oficina de artesanato com Vovó Noel
18h – Oficina de artesanato com Projeto Rute
19h – Terno de Reis (Grupo Alegria)
19h – Oficina de Origami
19h – Oficina de Crochê com Vovó Noel
19h – Pintura facial com Mamãe Noel
20h – Oficina de artesanato com Vovó Noel
20h – Grupo Laços da Fronteira
20h30 – Papai Noel
22h – Encerramento
Domingo
10h às 15h – Casa do Papai Noel
10h – Oficina de pintura de docinhos
11h às 11h40 – Oficina de artesanato Projeto Rute
14h – Oficina de artesanato com Mamãe Noel
14h – Pintura facial
15h – Oficina de artesanato com Vovó Noel
15h às 17h – Papai Noel
16h – Grupo Aliados da Tradição
17h às 19h – Despedida do Papai Noel
19h – Encerramento Vila Encantada
