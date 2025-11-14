-Oi Papai Noel, tudo bom?

-Oi meu filho, tudo bem, tirando o calor, o peso, essa barba… Mas me diz como você se comportou esse ano?

-Fui muito bem, só na escola que eu briguei com a professora, mas a minha mãe foi lá, me defendeu e ficou tudo certo.

-Mas isso não é certo, desobedecer a professora, o Papai Noel não gosta.

-Mas a professora era uma chata, “mandou eu” desligar o celular na sala.

-Celular na sala, mas pode isso?

-Não pode, mas a minha mãe disse que pode.

-Mas a tua mãe tá errada.

-Errada nada, ela sempre diz: “Escuta a tua mãe porque ela que sabe das coisas!”

-Pois é… complicado! Mas o que você quer do Papai Noel meu filho? Uma bicicleta?

-Não, não, bicicleta não! Eu quero um celular.

-Mas você já não tem um? Esse que a professora mandou desligar na sala.

-Eu tenho, mas esse é velho já, eu quero um novo, tem que ter mais memória pra

armazenar as coisas.

-Mas o que você armazena tanto no celular?

-Joguinhos, fotos, vídeos, Instagram, conversas com os meus amiguinhos, etc.

-O telefone da vovó, do vovô, nada?

-Pô Papai Noel, isso não é um telefone, é um celular né… serve pra tudo menos pra ligar pras pessoas!

-Ok, entendi. Já anotei aqui. Você quer de que cor?

-Pode ser prata urano espacial com detalhes em black piano… mas se não tiver pode ser o preto mesmo.

-Mais alguma coisa?

-Sim, tem que ser o Iphone 17. Não precisa ser aquele que tem vinte e duas câmeras, só tem que ter quinhentos e doze giga de memória.

-Putz, mas esse aí vai me custar os olhos da cara, não pode ser outro? Um da China?

-Não, não! Tem que ser esse aí, senão fico pra trás dos meus amiguinhos…

-Tá bom! Vou ver se consigo um empréstimo consignado com a tia Leila da Crefisa pra arrumar um desse pra ti… Próximo…

ENEM precisei fazer, graças a DEUS

Essa semana começou o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) que é uma prova do Ministério da Educação que serve para conferir as habilidades dos estudantes que concluíram o ensino médio. Uma boa nota no ENEM também ajuda o aluno a encontrar uma vaga numa instituição superior federal. O Papo de Bar com a ajuda de dois professores de matemática aplicada à vida, dois físicos especialistas em tríceps e panturrilha, uma professora de português especializada em dança do ventre e um químico com pós-graduação em festas eletrônicas resolveu criar um teste para ver se você, isso aí, você mesmo, se sairia bem numa prova dessas. Seguem as questões e não vale colar.

1) Sua mulher chega em casa com dois pastéis de palmito para você. Em seguida ela abre uma garrafa de cerveja bem gelada, que ela mesmo tinha posto para gelar e enche o seu copo até a boca. O que ela quer?

a) Nada, ela faz isso porque te ama

b) Quer o cartão

c) Bateu o carro

d) Te ama, mas bateu o carro e quer o cartão

2) Você descobre que o seu cunhado, que você não gosta e com quem já teve vários arranca rabos, ganhou na MEGA-SENA. Ele ainda não contou para ninguém, o que você faz?

a) Faz um churrasco com camarão e palmito e convida ele e a família pra jantar na sua casa

b) Liga pra ele e diz que ganhou uma cortesia do Fazzenda Park Hotel só que não vai poder usar e quer dar pra ele ir com a família

c) Vai até a casa dele e diz que está vendo que ele está passando por necessidades e que está disposto a lhe emprestar dinheiro se ele quiser, sem juros, na amizade

d) Liga pra sua irmã, conta que o cunhado tinha uma amante na Santa Terezinha e diz pra ela se separar pra ficar com 50% do prêmio

3) O seu vizinho é político. E você descobre que ele é corrupto. Você consegue provas para incriminá-lo. Você tem tudo na mão para ferrar com a vida dele, mas descobre que ele está muito doente, o que você faz:

a) Reza um Pai Nosso pra ele e entrega tudo pro Ministério Público

b) Acende uma vela pra ele e entrega tudo pra Polícia Federal

c) Vai até na Madre Paulina a pé e entrega tudo pro pior inimigo dele

d) Todas as alternativas anteriores

4) Você está tomando banho e nota que a sua barriga está aumentando consideravelmente. O que você faz?

a) Se matricula no mesmo dia na academia mais próxima do seu bar preferido

b) Compra uma bicicleta de 10 mil reais, porque tem que ser uma bike boa pra

pedalar, senão nem vai

c) Compra farinha seca barriga, toneladas…

d) Sai do banho tranquilamente, pega o telefone e pede uma pizza grande

5) Seu amigo, que há muito tempo não fala com você por motivos de “treta

entre amigos”, te manda um whats, dizendo que precisa falar contigo

urgente. O que você pensa na hora?

a) Precisa de dinheiro emprestado

b) Descobriu que você, nas antigas, deu em cima da atual mulher dele

c) Está doente e quer fazer as pazes

d) Errou o número do whats, claro, era pra ter mandado mensagem para outra

pessoa

Pergunta Bônus: Língua Portuguesa: Um senhor estava muito rápido e bateu seu carro contra um poste. Como você falaria isso na linguagem “bruxquensi” do xis?

a) O cara vinha num pau e ixbarrou num poxte

b) O cara vinha chutado e deu com os galhox no poxte

c) O cara vinha quente e pegou no meio do poxte

d) O cara vinha num gáx e abraçou o poxte

e) Todax ax alternativax anteriorex

Dona do caranguejo

Essa semana fui com um amigo meu comprar caranguejo pra um encerramento de uma turma que temos. Chegamos no lugar para comprar os bichinhos e o meu amigo foi logo falando:

– Boa tarde, a senhora é que é a mulher do caranguejo?

E a senhora atrás do balcão respondeu:

– Não, não! Meu marido é o Zequinha!

Épákábá…

Puxando o Saco

Sabedoria Butecular

“Não confie em tudo que você vê. Até sal parece açúcar.” – Stevie Wonder da Limeira