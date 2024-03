Dia desses “olhando” o Instagram me deparei com uma mulher explicando como você deve falar com os seus filhos quando for buscá-los na escola. Pois é, até isso estão querendo te ensinar. Segundo essa mulher, você não deve perguntar para o seu filho “e aí filho, como foi a escola hoje?”. Você deve primeiro falar para ele alguma coisa bacana que aconteceu no seu dia e depois perguntar para ele algo assim “filho, o que teve de diferente na aula hoje?”. Achei meio idiota e tentei procurar a vida dela no Instagram para saber quem era e descobri que …. a moça não tinha filhos… Então é isso…

Hoje em dia quem não tem filhos quer te ensinar como você deve educar os seus.

Hoje em dia quem não tem casa quer te mostrar como você deve cuidar da sua.

Quem não é casado quer influenciar na vida de quem é.

Quem nunca teve um CNPJ na vida quer te ensinar a administrar a sua empresa.

Quem vive uma vida toda bagunçada quer organizar o guarda-roupa da sua casa.

Quem nunca teve um funcionário sequer quer te ensinar a como se relacionar com os seus funcionários.

Quem nunca chutou uma latinha, que não sabe nem que a bola é redonda, quer te dar aulas sobre futebol.

E até quem nunca voou nem de drone, quer te ensinar como se pilota um helicóptero.

E é por isso que tudo está ficando assim, as pessoas estão escutando as pessoas que não entendem nada de nada, ouvindo essas baboseiras, essas lorotas, o mundo está igual essa “luta” Popó versus Bambam: uma enganação sem tamanho! É o mundo do “me engana que eu gosto”! E vai piorar…

Dá pra morrer de vergonha

Uma reportagem que assisti essa semana mostrou que o cemitério de Brusque vai ter que mudar o nome de “Parque da Saudade” para “Parque Que Não Dá Saudade”, tamanho é o descaso em que se encontra aquele local. E isso é uma coisa recorrente, que vem se arrastando já há muitos anos, sem nenhuma solução. Um lugar onde estão os nossos entes queridos não pode ficar abandonado daquele jeito. E também não adianta fazer mutirão, limpar para o Dia de Finados e o resto do ano deixar assim relaxado. Quem sabe colocar umas ovelhas lá pelo menos pra comer o mato…

Prece do Dia

Ó Deus,

Livrai-me de todo o mal, ó pai, e livrai-me de ter que fazer vídeos idiotas em casal para tentar conseguir arrumar alguns seguidores nas redes sociais, enquanto as pessoas debocham de mim pelas minhas costas!

Permita-me, ó senhor meu Deus, não ter que passar por tal vergonha, amém!

Perguntas que ninguém consegue explicar

Por que a nossa fome à noite é cento e setenta e sete vezes maior do que a nossa fome de manhã cedo? Com vocês é assim também?

A Notícia: Bebê nasce dentro de carro em Itajaí e parto emociona os bombeiros.

O Comentário Nota 7 do Estagiário do Papo de Bar:

Ô Lauritx, já, já, nós vamos ter em todos os jornais uma página dedicada exclusivamente ao nascimento de bebês dentro de veículos, assim como já temos o obituário, a previsão do tempo, o horóscopo, etc. Todo dia tem notícia sobre isso. Essa parte do jornal seria mais ou menos assim:

João Ernesto Brasil de Souza

Nasceu no veículo Volkswagen Gol 1.0 16V ano/modelo 2014, na cor branca, de propriedade de Ernesto de Souza, às 13:45h do dia 28 de fevereiro de 2024 na Rua Rodrigues Alves, bairro Centro, Brusque-SC

Maria Joaquina de Jesus

Nasceu no caminhão Mercedes Benz 1513 ano/modelo 2007, pertencente ao Corpo de Bombeiros de Brusque, às 9:37h do dia 27 de fevereiro de 2024 na Rua Sete de Setembro, bairro Santa Rita, Brusque-SC

A Notícia: Fátima Bernardes é demitida da Globo e vai trabalhar com o youtuber Felipe Neto.

O Comentário Nota 7 do Estagiário do Papo de Bar: Ô Lauritx, isso aí é que nem antigamente o cara sair de trabalhar de gerente do Banco do Brasil pra ir trabalhar de estafeta no BESC. Que fase, né ô!

A Notícia: Popó dá camaçada de pau em Bambam em menos de um minuto e público fica descontente porque achava que a luta duraria pelo menos um round.

O Comentário Nota 7 do Estagiário do Papo de Bar: Ô Lauritx, só tem um trouxa nessa história toda: o povo que acredita nessas marmeladas. Popó encheu a cola de dinheiro e o cara do Big Brother também. Devem estar rindo do povo! Quem deve se remoer por dentro é o pessoal das antigas que fazia aqueles TELECATCH, que era igual a Luta Livre americana, aquele festival de farolagem que ninguém bate e ninguém apanha, igual jogo de futebol de time ruim, um circo armado para engambelar o povo. Como diria o saudoso Bolinha: “É disso que o meu povo gosta!”. Pão e circo!

Assisto quando dá

Pô Lauritx, tu assiste Big Brother? Que colono! Olha, eu assisto quando dá e não tenho nada pra fazer! Não assisto quarta quando o Flamengo joga, na quinta nunca vejo por motivos da minha turma de quinta-ferinos, sexta e sábado também nunca por motivos de final de semana, é óbvio, e domingo dependendo como foi o jogo do Flamengo, certamente na hora do programa já estou no décimo terceiro sono repondo as energias para segunda-feira. E outra coisa, cada um assiste o que quer. Tem gente que assiste o Silas Malafaia, pô!

Pra que?

Profissional especializado em ar condicionado dizendo na televisão que a gente deve deixar o ar nos 24 graus para não gastar energia! Escuta aqui ô meu filho, se eu quisesse passar calor eu não botava ar condicionado em casa, tá! Olha, o cara que compra um ar-condicionado pra colocar 24 graus de temperatura já morreu faz tempo, né! Só falta enterrar…

Puxando o Saco

Sabedoria Butecular

O problema do mundo atual é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas.