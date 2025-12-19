Nessa época do ano duas coisas sempre acontecem de certeza: uma é o show do Roberto

Carlos e a outra são as tradicionais festas de família. E nessas festas de família, como o ambiente é muito informal, sempre aparece aquela ou aquele parente folgado pra encher o seu saco com aquelas perguntas xaropes e aqueles conselhos mais xaropes ainda sobre tudo quanto é assunto. As situações são sempre as mesmas, muito parecidas, e acredito que você também vai se identificar com pelo menos uma delas. Não é o meu caso, é claro!

- Se você não tem namorada, a pergunta é sempre a mesma sem graça:

– Oi tudo bom, Feliz Natal! Sim, mas cadê a namorada?

 Se você já é casado, mas não tem filhos, lá vem a pergunta da cegonha:

– Mas meu Deus do céu, quando é que vocês vão encomendar o “baby”, já tá

demorando, né? É ela que não pode ou vocês não querem mesmo?

 Se você já é casado e tem apenas um filho, lá vem a anticontrole de natalidade:

– Um filho só é pouco rapaz, só me fica quieto! Tinha que ter bem mais, no meu

tempo era seis pra cada família no mínimo, fora os bastardinho que aparecia e a

mãe aceitava…bláblábláblábláblá!!!

 Se você está separado, prepare-se para saber que ninguém gostava da sua ex:

– Nossa, até que enfim, demorasse pra arrumar outra, né? Não sei como é que tu

aguentavas aquela lá?

 Se você arruma uma mais novinha, lá vêm as irmãs Cajazeiras do Bem Amado:

– Tu não tens vergonha na cara não, andar com uma criança dessas, podia ser tua

filha! Não come nem um x-salada inteiro sozinha ainda, que pecado!

 Se você se separou de novo e tá demorando pra encontrar outra:

– Escuta aqui, tu não acha que tás escolhendo muito não?

 E se você resolve ficar sozinho, lá vem a chapuletada:

– Olha meu filho, tu já não tás mais na idade de ficar sozinho, então te mexe,

porque senão o povo já vai começar a falar e tu sabes como é que é né…

Não vai chegar a tempo

Correios, Natal e presente para as crianças. Estão aí três coisas que infelizmente não andam de mãos dadas. Na verdade é a Tríplice Aliança do Pelznickel engarrafado

chupando manga. Comprei um presente pro meu filho no dia 4 de dezembro, 20 dias

antes do Natal. O objeto foi postado na cidade de Sorocaba-SP, no mesmo dia. Ainda no dia 4 de dezembro o objeto foi encaminhado de Sorocaba-SP para Indaiatuba-SP.

E no dia 7 de dezembro consta que o objeto foi encaminhado para Palhoça-SC.

Escrevo hoje, dia 18 de dezembro e o objeto ainda está sendo encaminhado para

Palhoça. Cada vez que eu entro no site dos Correios ao invés de ler Palhoça, o que

eu leio é “Palhaço”, essa é a cara que a gente fica! Nós sabemos que os funcionários

são os melhores possíveis, que trabalham com salários muito aquém do seu

merecimento, que a estrutura está sucateada e tal, mas isso não justifica levar tanto tempo para entregar um pacote de São Paulo para Santa Catarina. Se o pacote tivesse vindo a pé já teria chego aqui. É um absurdo!

Correria

Está correndo a boca pequena que o pessoal do WAZE (aquele aplicativo que lhe orienta a chegar no seu destino) está tendo prejuízos consideráveis aqui na cidade. Dizem que tiveram que contratar mais cinco funcionários só pra ficar monitorando o abrir e fechar das rótulas de Brusque. Não dão mais conta de tanto serviço, tá!

Ele é o Donald e nós somos o Pato

Donald Trump vai salvar o Brasil, diziam uns e outros com a boca escancarada cheia de dentes. Olha, o dia que um americano for ajudar alguém sem algo em troca é porque Deus desceu na Terra. Podem anotar, aí!

Pedidos pro Papai Noel

Duas garotinhas de oito anos conversam no quarto.

– O que você vai pedir ao Papai Noel?

– Eu vou pedir uma Barbie, e você?

– Eu vou pedir um OB.

– OB?! O que que é isso?!

– Nem imagino, mas na televisão dizem que com OB a gente pode ir à

praia, andar de bicicleta, montar a cavalo…

Coisas que eu não gosto no Natal

– panettone

– salpicão com abacaxi e peito de peru

– ganhar meia ou cueca

– cantar noite feliz com todo mundo desafinado

– esperar até 8h da noite pra poder jantar

– ficar dois até três dias depois comendo os restos da ceia de Natal

– Papai Noel magro

Conversa no salão

– Escuta aqui Marlene, tu sabes por que as mulheres mais novas estão casando com homens mais velhos?

-É por causa da experiência deles, é claro!

-Não querida, é porque os homens mais velhos têm mais valores e mais princípios.

-Ah, deve ser! Só se for mais valores na conta do banco e mais princípios de infarto, aí até pode ser…

Último Puxando o Saco 2025

O “Puxando o Saco” manda um abraço aos aniversariantes desse restinho de ano André

Becker (Caxãozinho), Juliano Zuchi, Climilson Pedrini (Pôpo), Edegar Gums (Êti),

Evandro Ristow, Luciano Laus, Dr Denis Tomio, Claudio Muller, Adriano Fischer, Rafael Imhof (Pikeno), Jeferson Silveira, Rafael Vieira, Rafael Baumgartner, Luiz Davi Maurici (Alemão do Cachorrão), Edson Lyra, Rafael Lauritzen, Felinho Valle, Cristiano Pires e também pro pessoal do começo de janeiro Milton Rodrigues Jr (Juninho), Carin Elisa Kock Prates, Fábio Zendron, Vanderlei Fagundes e Marco Aurélio Kistner. Um “Puxando o Saco para os Patrocinadores” que acreditam no Papo de Bar, muito obrigado a vocês pelo apoio em todo esse ano! E um “Puxando o Saco Vínculo Empregatício” para toda a equipe que

faz o Município, em especial ao Ed Carlos que é quem dá vida às nossas ideias desenhando

o nosso querido Kríga todas as sextas. Feliz Natal a todos, estendido a nossa meia dúzia de cinco leitores e que 2026 seja repleto de muita saúde e de muitas felicidades, afinal de contas, todos nós merecemos!

Sabedoria Butecular

“Quem pisa nos outros tropeça na vida” – Paulo Rôcco da Tripa