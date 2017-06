Boas vindas ao sol. É o que todos esperaram . A trégua da chuva anunciada pelos meteorologistas já começou a ser percebida hoje aqui pela região de Brusque, com um clarão azul flagrado já nas primeiras horas desta manhã,1º, no horizonte.

É o sol dando o ar da graça até o próximo domingo, quando novamente teremos mudanças no tempo. Segundo a Meteorologista Laura Rodrigues, profissional da Epagri/Ciram, este cenário de tempo seco observado hoje aqui no Vale do Itajaí deverá se repetir nesta sexta e sábado, porém, a chuva deve retornar ao estado a partir do próximo domingo com tempo instável para os primeiros dias da próxima semana. ”Permanece a condição de chuva frequente em boa parte do período e em todas as regiões de SC. Indicativo de acumulados mais elevados de precipitação entre os dias 06 e 09/06. Após esse período, o sol aparece em SC, em alguns períodos e a temperatura fica mais baixa, mas sem indicativo de frio rigoroso”, nos adianta Laura.

Rio Itajaí Mirim assusta população

Com pico de 6,88 metros, o Rio Itajaí Mirim alcançou seu nível máximo as 4:00 horas desta madrugada,1º, quando a partir de então se estabilizou e as águas finalmente começaram a baixar após muita tensão por parte da população brusquense, que acompanhava apreensiva cada nova atualização da medição. Partes baixas da região Central da cidade foram atingidas como toda a extensão da Av. Beira Rio, deixando o trânsito de automóveis caótico no Centro hoje.

A tarde, a situação que era de ”Emergência” saiu para o Status de ”Atenção”. Leitura das 16:00 horas apontava 4,78 metros, nível baixando.

Com a volta do sol, temperaturas sobem

Com a volta do sol, tivemos um gradativo aquecimento nas temperaturas verificado hoje em nosso município. Minhas estações registraram picos de 24ºC no Bairro Centro. Já no Rio Branco, máxima de 22ºC. Já as mínimas da madrugada/amanhecer ficaram num patamar ameno, oscilando valore entre 14ºc e 18º C.