Para atrair investidores, prefeito de Brusque e secretário vão a São Paulo apresentar pacote de concessões na B3

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), e o secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento, viajaram nesta terça-feira, 25, para São Paulo. Eles irão apresentar o pacote de concessões do governo na Bolsa de Valores (B3), além de cumprirem outras agendas relacionadas ao tema.

A ideia é divulgar as oportunidades de negócios em Brusque a investidores. O foco é na concessão do esgotamento sanitário, mas outras futuras parcerias que fazem parte da agenda de concessões do governo devem ser apresentadas.

O diretor de Relações Institucionais, Nicolas Haag, acompanha a dupla. O servidor do Samae Juliano Montibeller, responsável técnico pela concessão do esgotamento sanitário, deve se juntar ao grupo. O retorno está previsto para quinta-feira, 27.

