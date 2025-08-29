Para carimbar a vaga

O Brusque fez o chamado milagre semana passada ao vencer o líder Caxias com força máxima, e segurando o resultado com dois jogadores a menos. Aquela classificação que ninguém imaginava, pela circunstância do jogo no Estádio Centenário, agora virou esperança renovada.

O problema é vencer em casa, ainda que seja contra um CSA praticamente eliminado. O time terá retornos e já poderá contar com o lateral Ailton, contratado emergencialmente após a lesão confirmada de Alex Ruan. A janela de transferências fecha semana que vem, e o quadricolor pouco agiu.

É necessário que, caso o time classifique, venham jogadores para entrar forte no quadrangular e faturar essa vaga. Cabe arriscar um pouco mais. Que o fantasma do campo sintético tenha sido espantado durante a semana, e o Brusque possa se classificar. Só depende dele.

Para levar o título

O Carlos Renaux espera um bom público em casa no domingo para a final da Série B do Catarinense, o que coroaria a campanha exitosa do time que conquistou o acesso para a Série A. É um tipo de final que vale troféu, mas não tem mais toda pressão, até porque o objetivo principal já foi atingido. É de olho no fator casa que o Vovô quer dar a volta olímpica no domingo, contra um Camboriú que levou a melhor nos dois últimos confrontos jogando a segunda fora de casa. Promete ser um jogo interessante.

Estádio

Todas as versões dos envolvidos na questão da liberação ou não do gramado do Estádio Augusto Bauer para o ano que vem foram ouvidas, e a solução pregada tanto pelo Carlos Renaux tanto pela empresa que comprou o campo é tentar dialogar com a CBF e tentar uma forma deles aceitarem o gramado desse jeito para o ano que vem, desde que a manutenção seja feita. Eu posso estar errado, mas não acredito muito nessa estratégia. Até porque a CBF pode dizer “não “ e pronto. Faltam cinco meses para o início do próximo estadual.

Projeções

A classificação atual da Série C já indica que Caxias, Londrina e São Bernardo estarão em uma das chaves da segunda fase, faltando ser completada com o oitavo colocado. A tendência é que, caso o Brusque se classifique, o grupo tenha o Náutico e a Ponte Preta, com a possibilidade do Guarani também garantir vaga como sexto lugar. Grupos pesados.