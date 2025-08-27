Para retomar atividades, Acapra de Brusque cria rifa solidária para pagar dívidas; valor chega a R$ 70 mil
ONG preparou 11 prêmios
Planejando o retorno das atividades, a Acapra de Brusque criou uma rifa solidária para pagar as dívidas geradas pelos resgates, tratamentos e cuidados com os animais em situação de maus-tratos. A dívida da ONG é de R$ 70 mil.
A Acapra contou com o apoio da acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda da Unifebe, Larissa Andrietti, para a divulgação da rifa.
Os prêmios variam de “kit tattoo”, consultoria on-line em academia e até um “kit pet feliz”. Ao todo, serão sorteados 11 prêmios.
Cada número custa R$3. A organização reforça que o sorteio será realizado assim que todos os números forem vendidos. Os números podem ser adquiridos por meio do site Rifa Digital.
“Por isso, estamos realizando essa rifa solidária, que é fundamental para diminuir essa dívida e permitir que a gente volte a ajudar quem mais precisa. Quanto mais rápido vendermos, mais rápido baixamos essa conta e retomamos os resgates!”.
A presidente da Acapra, Sabrina Gomes, explica que apesar de ter paralisado os resgates de animais no ano passado, a ONG seguiu com os processos de castração de animais, atendendo os casos mais urgentes. “No cenário atual de Brusque, se as Ongs e protetores independentes pararem 100%, teríamos um cachorro em cada esquina da cidade”. E finaliza mencionando que aos poucos, os resgates estão voltando a ser realizados.
