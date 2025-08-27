Para retomar atividades, Acapra de Brusque cria rifa solidária para pagar dívidas; valor chega a R$ 70 mil

Planejando o retorno das atividades, a Acapra de Brusque criou uma rifa solidária para pagar as dívidas geradas pelos resgates, tratamentos e cuidados com os animais em situação de maus-tratos. A dívida da ONG é de R$ 70 mil.

A Acapra contou com o apoio da acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda da Unifebe, Larissa Andrietti, para a divulgação da rifa.

Os prêmios variam de “kit tattoo”, consultoria on-line em academia e até um “kit pet feliz”. Ao todo, serão sorteados 11 prêmios.

Cada número custa R$3. A organização reforça que o sorteio será realizado assim que todos os números forem vendidos. Os números podem ser adquiridos por meio do site Rifa Digital.

“Por isso, estamos realizando essa rifa solidária, que é fundamental para diminuir essa dívida e permitir que a gente volte a ajudar quem mais precisa. Quanto mais rápido vendermos, mais rápido baixamos essa conta e retomamos os resgates!”.

A presidente da Acapra, Sabrina Gomes, explica que apesar de ter paralisado os resgates de animais no ano passado, a ONG seguiu com os processos de castração de animais, atendendo os casos mais urgentes. “No cenário atual de Brusque, se as Ongs e protetores independentes pararem 100%, teríamos um cachorro em cada esquina da cidade”. E finaliza mencionando que aos poucos, os resgates estão voltando a ser realizados.

Lista de prêmios da rifa da Acapra:

1. Kit Compras Poderosas

R$600 em compras na loja Forinc

R$600 em compras na loja Forinc 2. Kit Tattoo Premium

1 tattoo com Ike – R$500 e 1 camiseta da marca Brunx

1 tattoo com Ike – R$500 e 1 camiseta da marca Brunx 3. Kit Estilo & Conforto

1 conjunto de moletom Marca Brunx / 1 camiseta da marca Brunx / 1 bolsa da loja WJ

1 conjunto de moletom Marca Brunx / 1 camiseta da marca Brunx / 1 bolsa da loja WJ 4. Kit Doce Vida

1 cento de brigadeiros / Itens Mary Kay

1 cento de brigadeiros / Itens Mary Kay 5. Kit Praia & Diversão

2 bolas / 1 Cadeira de praia / 1 camiseta Brunx

2 bolas / 1 Cadeira de praia / 1 camiseta Brunx 6. Kit Arte com Amor

1 Aquarela feita pela Aquarelas de Amor / 1 Peça de crochê moderno / 1 linda boneca de pano

1 Aquarela feita pela Aquarelas de Amor / 1 Peça de crochê moderno / 1 linda boneca de pano 7. Kit Autocuidado Top

Escova + hidratação no salão Nilda Nascimento

Massagem relaxante + Reiki com Raquel Kuhnem

Escova + hidratação no salão Nilda Nascimento Massagem relaxante + Reiki com Raquel Kuhnem 8. Kit Saúde Total

Consultoria online com Manu Teixeira (6 meses) / 1 sessão online nutricionista com Michele Maestri / 1 Copo Stanley

Consultoria online com Manu Teixeira (6 meses) / 1 sessão online nutricionista com Michele Maestri / 1 Copo Stanley 9. Kit Vida Ativa

3 meses de academia Life Up ou Atmosfera / Kit de garrafa de academia / 1 Camiseta Brunx

3 meses de academia Life Up ou Atmosfera / Kit de garrafa de academia / 1 Camiseta Brunx 10. Kit Pet Feliz

Banho + Tosa – Kenay Pet / Banho + Hidratação – PetHome / Roupinha pet / R$100,00 vale compras Agropet Carminati

Banho + Tosa – Kenay Pet / Banho + Hidratação – PetHome / Roupinha pet / R$100,00 vale compras Agropet Carminati 11. Kit Casa Aconchegante

Edredom casal / Manta / Chaleira elétrica

Leia também:

1. Jovem morre em acidente dias após comemorar aniversário em Joinville

2. Chuva e frio marcam parte da semana em Brusque: saiba até quando

3. Motorista fica ferido após bater carro em poste no Dom Joaquim, em Brusque

4. Público lota Feijoada Bergamasca em Brusque e vibra com show histórico de Gusttavo Lima

5. Evento Cultural Polonês movimenta fim de semana em Brusque com muita dança, música e gastronomia

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

