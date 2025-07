A primeira etapa da Paracopa Sesc 2025 começou neste sábado, 19, com o torneio de xadrez para pessoas com deficiência visual na unidade do Sesc em Brusque. A competição contou com 20 enxadristas de diversos municípios catarinenses, como Lages, Joinville e Itajaí.

Categoria absoluto

1º – Adilson Mendes de Franca

2º – Licelia Margarete

3º – Jeferson de Oliveira de Souza

4º – Ivo Klann

5º – Sidnei Pavesi

Feminino

1º – Licelia Margarete

2º – Jacyara Rosa

3º – Lucimara Pavesi

Sênior

1º – Ivo Klann

Equipes

1º – Adevips (Lages) – 9 pontos

2º – ADVB (Brusque) – 8 pontos

3º – ADEVIR (Itajaí) – 7 pontos

Abertura e basquete

A Paracopa Sesc será aberta oficialmente em evento no ginásio do Sesc de Brusque, às 18h de sexta-feira, 25. Logo após a abertura, às 19 horas, começa o torneio de basquete sobre cadeira de rodas, com Cepe (Joinville) e Apedeb/Sesc/Classe Móveis/FME (Brusque).

O evento tem entrada gratuita, com partidas nos dias 25, 26 e 27

Chave A

25/07, 19h – Cepe (Joinville) x Apedeb (Brusque)

26/07, 8h30 – Cepe (Joinville) x Apac (Biguaçu)

26/07, 11h30 – Apedeb (Brusque) x Apac (Biguaçu)

Chave B

25/07, 20h30 – Apac (Cascavel-PR) x Tigres Sobre Rodas (Criciúma)

26/07, 10h – Apac (Cascavel-PR) x Magic Floripa (Florianópolis)

26/07, 14h – Magic Floripa (Florianópolis) x Tigres Sobre Rodas (Criciúma)

Semifinais

26/07, 16h – 1ºA x 2ºB

26/07, 18h – 1ºB x 2ºA

Decisão de terceiro lugar

27/07, 08h30

Final

27/07, 10h

