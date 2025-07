A 12ª edição da ParaCopa Sesc foi aberta oficialmente em cerimônia realizada na noite desta sexta-feira, 25, no ginásio do Sesc, em Brusque, com a presença de paratletas e autoridades. A programação é gratuita e se estende até quarta-feira, 30, reunindo torneios, oficinas e vivências voltadas ao paradesporto. Em 9 de agosto, o evento ainda será retomado para competições de vôlei e futebol suíço.

O gerente do Sesc de Brusque, Gustavo Josende Caetano, participa da organização do evento desde as competições que foram precursoras da ParaCopa, em 2006. Desta vez, diferente dos anos anteriores, ele não comanda a Apedeb, equipe de basquete sobre rodas. Em sua fala na cerimônia, saudou a nova treinadora, Fernanda Fidélis da Silva, profissional do Sesc Brusque.

“E gostaria agradecer a todas as pessoas que contribuíram com essa edição. Parceiros, entidades, colaboradores. Vocês fazem parte dessa história. Seguimos juntos para promover a acessibilidade, valorizando a diversidade, e garantindo que todos e todas possam ocupar os espaços com liberdade, segurança e pertencimento”, destaca.

Gustavo Rubik, cadeirante de 11 anos, proferiu o juramento desta edição. Ele participa dos treinos e atividades com a equipe da Apedeb, mas ainda não pode jogar com os adultos por conta da idade.

Ao final da solenidade, a quadra já deu lugar ao início do torneio de basquete sobre cadeira de rodas. O empresário Edson Laurindo joga pela Associação das Pessoas Deficientes Físicas de Brusque (Apedeb) há 18 anos. Esteve presente em todas as edições da ParaCopa.

“Todos nós, que jogamos esta modalidade, precisamos de um espaço, de uma competição. Então, essa ideia do Sesc é muito bacana, agregando todos os times da nossa região.”

O paratleta coloca a Cepe/Raposas do Sul, de Joinville, como a favorita da ParaCopa, por ser o time mais estruturado do estado e disputar competições nacionais. Contudo, valoriza a força da Apedeb e confia em uma boa campanha.

“Temos integrantes que estão desde a época em que comecei, e dois ou três que entraram mais recentemente. São pessoas que sofreram algum tipo de acidente, e que estão participando. Já estão interagindo, aprendendo e vão disputar [as competições] com a gente”, completa.

As competições desta edição da ParaCopa começaram já no sábado, 19, com a realização do torneio de xadrez para pessoas com deficiência visual.

Atração musical

Na abertura desta edição da ParaCopa, participou o pianista William Miranda, de Guabiruba. Além de ter tocado o Hino Nacional no teclado, o músico de 27 anos apresentou, em voz e teclado, sua interpretação de Don’t Know Why, de Norah Jones.

Pela primeira vez na ParaCopa, o guabirubense não teve muito contato com esportes ou o paradesporto. Foi uma experiência praticamente inédita tocar em um evento do tipo.

Seu talento e sua paixão estão na música. Cego, William ganhou um teclado de brinquedo aos 4 anos e começou a reproduzir algumas músicas que ouvia no cotidiano. Não demorou para ganhar um primeiro teclado de verdade e começar a se desenvolver cada vez mais.

“Apesar das dificuldades, eu consegui terminar o conservatório me divertindo com música em todo o processo. Então, começou comigo aprendendo sozinho, terminou comigo no conservatório e agora é estudar para sempre até o fim. Continuar estudando, até porque a gente tem que estudar sempre. Isso nunca vai parar.”

Programação

Sábado, 26/07

9h às 18h: Torneio de Basquete sobre Rodas

Domingo, 27/07

9h às 12h: Torneio de Basquete sobre Rodas

Segunda-feira, 28/07

Oficina de Xadrez adaptado para pessoas com deficiência visual

10h às 10h30 | 15h30 às 16h | 16h às 16h30 | 16h30 às 17h

Terça-feira, 29/07

Oficina de Basquete sobre Rodas

10h às 10h30 | 15h30 às 16h | 16h às 16h30 | 16h30 às 17h

Quarta-feira, 30/07

Oficina de Bocha Paralímpica

10h às 10h30 | 15h30 às 16h | 16h às 16h30 | 16h30 às 17h

9 de agosto, sábado

8h às 18h: Torneios de Vôlei Misto e Futebol Suíço para surdos

Basquete sobre cadeira de rodas

Chave A

25/07, 19h – Cepe (Joinville) x Apedeb (Brusque)

26/07, 8h30 – Cepe (Joinville) x Apac (Biguaçu)

26/07, 11h30 – Apedeb (Brusque) x Apac (Biguaçu)

Chave B

25/07, 20h30 – Apac (Cascavel-PR) x Tigres Sobre Rodas (Criciúma)

26/07, 10h – Apac (Cascavel-PR) x Magic Floripa (Florianópolis)

26/07, 14h – Magic Floripa (Florianópolis) x Tigres Sobre Rodas (Criciúma)

Semifinais

26/07, 16h – 1ºA x 2ºB

26/07, 18h – 1ºB x 2ºA

Decisão de terceiro lugar

27/07, 08h30

Final

27/07, 10h

