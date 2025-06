Parceria para transformar Brusque em “cidade inteligente” é lançada com investimento de R$ 250 milhões previsto

A Prefeitura de Brusque lançou, nesta segunda-feira, 17, a parceria público-privada (PPP) que visa transformar o município em “cidade inteligente”. O evento aconteceu no teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb).

O investimento previsto no modelo de parceria é de R$ 250 milhões. Segundo a prefeitura, não há custo direto aos moradores.

A iniciativa ocorre com apoio do governo do estado e do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC). O objetivo é modernizar o município com foco em tecnologia, sustentabilidade e qualidade dos serviços públicos.

“A nossa parceria público-privada de cidades inteligentes prevê o investimento no município de cerca de R$ 250 milhões em diversos serviços que vão tornar, de fato, a nossa cidade uma referência não só no estado, mas no Brasil”, afirma o secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento.

Entre os principais destaques do programa, está a substituição completa do sistema de iluminação pública por lâmpadas de LED.

Está prevista também a instalação de mais de 500 câmeras de monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas (OCR), integradas a uma nova Central de Operações.

“Os semáforos inteligentes, por exemplo, vão melhorar muito a mobilidade urbana, otimizando o fluxo de veículos. Toda essa estrutura também contribui para que a Polícia Militar possa focar em ações ostensivas, enquanto a Guarda Municipal assume responsabilidades no trânsito”, diz o prefeito André Vechi (PL).

