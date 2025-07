Parceria público-privada vai revitalizar praça Otto Renaux, no Centro de Brusque

A Prefeitura de Brusque firmou um convênio com a empresa J. Kohler Publicidade e Propaganda para revitalizar a praça Otto Renaux, localizada na esquina das ruas Barão do Rio Branco e Otto Renaux, no Centro. A iniciativa faz parte do projeto “Praça Feliz”, elaborado pela empresa, com o objetivo de melhorar o espaço público e promover mais qualidade de vida para quem circula pelo local.

O termo de convênio foi assinado por meio da Secretaria de Planejamento Urbano (Seplan) e tem validade de 60 meses. Durante esse período, a empresa será responsável pela manutenção da praça, conforme previsto em lei municipal.

Entre as melhorias previstas estão: limpeza dos muros, bancos, calçadas e esculturas; conserto de buracos e falhas; restauração dos bancos; pintura artística dos muros; plantio nos canteiros; instalação de iluminação nas árvores; e colocação de plaquinhas explicativas sobre as árvores e sobre a ação de revitalização.

A arte nos muros será inspirada na história de Brusque, com representações de monumentos, museus, igrejas, fauna e flora da região. A parte menor do muro receberá pintura com a técnica de stencil, assinada por Egon H. Kohler Formonte e equipe.

Além da J. Kohler, outras três empresas são parceiras do projeto: a Construcolor Tintas, que fornecerá as tintas; a RenauxView, responsável pela limpeza do entorno e manutenção da parte elétrica das luminárias; e O Casarão Jardinagem, que cuidará dos canteiros e do jardim.

A revitalização será realizada uma única vez, mas a manutenção do espaço será garantida durante todo o período do convênio.

“A praça é um local de beleza e memória, constituindo a alma da cidade. A revitalização busca olhar para a cidade e seu entorno, promovendo o bem-estar social. Nosso objetivo é melhorar as condições da praça, orientando e capacitando os participantes do projeto”, destaca a responsável pela empresa, Karin Regina Kohler Formonte.

