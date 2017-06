Parcerias Internacionais: Alemanha, Brusque e Guabiruba

Boas notícias envolvendo parcerias firmadas entre comunidades do estado de Baden-Wuerttemberg, Alemanha, e Brusque e Guabiruba tem sido veiculadas pela imprensa, fruto de relações de amizades entre famílias do norte de Baden e descendentes de imigrantes originários de Baden que emigraram para Santa Catarina. Embora ainda sejam poucas iniciativas, elas já estão se consolidando e produzindo frutos. A coluna de hoje explica um pouco sobre esse movimento.

Badisch-Südbrasilianische Gesellschaft e.V. (BSG)

Criada em 2007 em Karlsdorf-Neuthard, Baden, Alemanha, a BSG tem como objetivo promover encontros culturais, programas de intercâmbio, cursos de línguas e pesquisa genealógica (do século XIX), preservando os bons contatos existentes entre as entidades de Baden e descendentes de imigrantes residentes na região Sul do Brasil. Presidida por Egon Klefenz, tem proporcionado aos cidadãos de Baden um maior entendimento sobre a história e sobre o processo da imigração. Em sentido inverso, os descendentes brasileiros também podem ter acesso à informações sobre a história e desenvolvimento da região de Baden e sobre a origem de seus antepassados.

Associação Catarinense de Intercâmbio Cultural (ACIC)

Fundada em 2007, em Guabiruba, a ACIC é considerada co-irmã da BSG e, de forma institucional, incentiva e promove contatos entre Santa Catarina e Baden. Graças a ações dos membros da ACIC, de modo especial Valdir Riffel e Pedro Schmitt, as relações entre os dois lados do Atlântico tem sido estreitadas. Os contatos com Baden já ocorrem há mais de 20 anos e durante este tempo foram estabelecidas muitas amizades e realizados inúmeros encontros de interesse pessoal e institucionais.

Guabiruba – cidade co-irmã de Karlsdorf-Neuthard

Guabiruba é considerada cidade co-irmã de Karlsdorf-Neuthard. Em 2010, a lei nº 1.217 autorizou a municipalidade a firmar convênio de cooperação com a cidade de Karlsdorf- Neuthard, a fim de resguardar a cooperação e o intercâmbio em todas as áreas, especialmente de caráter social, educacional, cultural, turístico, esportivo, ambiental, econômico e técnico-profissional. Desde então, diversas ações envolvendo as duas cidades tem sido desenvolvidas, tais como ações culturais, ensino da língua alemã nas escolas e intercâmbio de jovens estudantes.

Brusque e Distrito de Karlsruhe

Em maio de 2011, a relação de amizade entre o Distrito de Karlsruhe e Brusque foi oficializada pela assinatura de uma parceria que tinha como pilares iniciais a troca de experiência das administrações municipais, o intercâmbio de estudantes e aspectos culturais. Em 2012, os termos da cooperação foram ampliados, passando a contemplar temas como meio ambiente e economia.

Parcerias na área de educacional

Em 2015 o Colégio Cônsul Carlos Renaux assinou um acordo de cooperação com colégio Liceu Justus Knecht Gymnasium, de Bruchsal, Distrito de Karlsruhe. Já em 2016 foi realizado o primeiro intercâmbio de estudantes brasileiros para Bruchsal e, em março de 2017, foi a vez dos estudantes alemães virem para Brusque.

Ainda como fruto das relações Brasil-Alemanha, Brusque participa de um projeto climático internacional fomentado pelo Estado Federado Alemão, chamado de “Parcerias pelo Clima”, que evoluiu para o projeto “Cidades Inteligentes” (Smart Cities). Composto de diversas tecnologias em sistemas altamente integrados, os dados coletados pelo Smart Cities tem utilidade científica, sendo considerado um projeto de pesquisa e envolve a Hoschschule Karlsruhe (Universidade de Karlsruhe) pela Alemanha, e o Centro Universitário de Brusque (Unifebe), pelo Brasil.