Paredão escavado à picareta guarda marcas de obra centenária no interior de Botuverá

Um paredão escavado à base de picareta há quase um século ainda possui marcas do trabalho dos operários, no interior de Botuverá. A intervenção braçal na imensa rocha possibilitou a construção da estrada-geral do bairro Barra da Areia.

De acordo com o pesquisador e escritor Pedro Bonomini, ex-chefe da Divisão de Cultura de Botuverá, o paredão possui entre 7 e 8 metros de altura. Há mais trechos abertos com uso da ferramenta ao longo da estrada-geral.

A perfeição da obra, com marcas preservadas do impacto da ponta da picareta contra a pedra, e a curvatura do trecho em frente à capelinha da estrada-geral chama a atenção.

“É uma verdadeira obra de arte. Há trechos arredondados. Um deles [próximo à capela], foi escavado em dois lados. A estrada passa no meio. É um belo trecho. Foi um trabalho árduo”, afirma o pesquisador.

Pedro estima que o trabalho braçal foi executado por meados dos anos 30. A estrada-geral do Barra da Areia inicia em um acesso à direita da rodovia Pedro Merizio (SC-486), no bairro Ribeirão do Ouro, perto do Parque das Grutas e Cavernas. Segue até próximo ao limite de Botuverá com os municípios de Vidal Ramos e Presidente Nereu.

Barragem vai bloquear estrada

O bairro Barra da Areia receberá a construção da barragem de Botuverá. O paredão aberto à picareta fica a 900 metros do local da futura construção, dentro da área de reservatório da barragem. A estrutura de combate a enchentes terá 40 metros de altura vai bloquear a estrada-geral. Assim, o acesso ao paredão deve deixar de existir.

