Festa de Maio da Paróquia Bom Pastor, de Brusque, chega à 90ª edição celebrando fé e comunhão

A Festa de Maio da Paróquia Bom Pastor de 2025 é ainda mais especial. Mantendo a tradição e cumprindo um papel importante de comunhão da comunidade luterana em Brusque, a edição de número 90 da festa reúne neste fim de semana cerca de 2 mil pessoas.

Ao longo de 90 edições, muitas mãos se envolveram para organizar a festa no Centro Evangélico. Neste ano, cerca de 150 fiéis atuam voluntariamente no evento.

O vice-presidente da paróquia, Gilmar Jorge Erbs, celebra o empenho da paróquia para a realização do evento, que conta com o tradicional cachorro-quente, o churrasco de festa, roda da fortuna e também música ao vivo, além do culto dos festeiros no domingo, 17.

“Jesus sempre pregou o bom convívio, o tratar bem o próximo. A nossa intenção é que todos se sintam bem no nosso evento e, com isso, tenham uma excelente comunhão”.

Décadas de dedicação à paróquia

Gilmar é um dos muitos exemplos de fiéis que estão envolvidos há décadas com a paróquia luterana e, consequentemente, com a Festa de Maio. Ele conta que tornou-se luterano há 36 anos após o seu casamento — a família da esposa sempre esteve envolvida com a comunidade e ele seguiu os mesmo passos.

“Acabei me envolvendo em grupos de trabalho dentro da igreja e também na diretoria. Fui tesoureiro e hoje sou vice-presidente da comunidade. O que a gente preserva é a comunhão entre as pessoas. Esse é o nosso principal intuito”.

Coordenador da festa, Augusto Carlos Hort tem memórias da festa desde pequeno, já que é luterano “de berço”. Ele participa da igreja desde criança e, quando mais velho, se envolveu nos eventos como voluntário, até que assumiu pela primeira vez a responsabilidade de coordenar a Festa de Maio.

Augusto destaca que a festa sempre mobiliza muitas famílias, mesmo com as novidades que são incorporadas a cada ano.

“Ter essa comunhão e essa confraternização é uma grande oportunidade de trazer as pessoas da comunidade. A igreja sempre busca isso”, ressalta.

A presidente da paróquia, Elisa Ott Holz, é natural de Pelotas (RS), mas desde que veio para Brusque com a família, esteve envolvida com a igreja. “Eu e meu marido viemos para cá por causa de trabalho, já com filhos, e, desde que chegamos, quisemos participar, como já fazíamos na nossa cidade. O pastor na época, o Anildo, me chamou para conversar e eu comecei a trabalhar com culto infantil”, lembra.

Desde então, ela desempenhou uma série de funções na paróquia antes de se tornar presidente pela primeira vez em 2016 e ficar até 2020 — ela atualmente está em sua segunda gestão, que iniciou neste ano.

Para ela, é motivo de orgulho o envolvimento da comunidade na Festa de Maio. “A festa não deixa de ser espiritual também, porque envolve a família, envolve congregar, confraternizar. Isso nos faz ser igreja. Todas as pessoas envolvidas na festa se dedicam e se doam por um motivo só, para o reino de Deus. A Festa de Maio sempre cria expectativa, por isso que já são 90 edições. É muita alegria não só para a comunidade luterana, mas para toda a cidade.

Gratidão, comunhão e diaconia

Conforme relata o pastor Edélcio Tetzner, a Festa de Maio é um momento de celebração com origens em três pilares: gratidão, comunhão e diaconia.

“Nos reunimos em festa carregados de gratidão: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e pela nossa comunidade. Nos reunimos para celebrar a comunhão: com Deus e entre nós e nós. E nos reunimos para fortalecer o trabalho diaconal da Igreja: a vivência do Evangelho. Certamente essa é a espiritualidade que nos envolve nesse momento”, explica.

“É comum ver famílias que se organizam para promover grandes encontros. A Festa de Maio caminha nesta direção. É uma oportunidade para reafirmar o desejo e a necessidade de reencontros”, completa Tetzner.

A programação da festa segue neste domingo, 18. Às 9h, será realizado um culto com festeiros e pregação com pastor sinodal Alan Schulz. A partir de 11h, começa a ser servido o almoço e os doces. Será realizada apresentação da orquestra do colégio Cônsul e também do Trio Fazzenda.

*Colaborou: João Vítor Roberge

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: