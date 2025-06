Sob o céu cinzento e o tempo instável deste domingo, 15, a Paróquia Santa Catarina, no bairro Dom Joaquim, em Brusque, foi palco de uma celebração marcada pela fé, emoção e significado.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Mesmo com chuviscos esparsos ao longo da manhã, a instabilidade climática, pois, não impediu que o interior da igreja se enchesse de alegria, abraços e sorrisos.

Em meio a um ambiente de fraternidade, 84 jovens receberam o sacramento da Confirmação — momento que marca a maturidade da fé cristã e o compromisso pessoal com os valores do Evangelho.

Paróquia celebra com união

A missa solene de crisma foi então presidida pelo padre Vitor Feller e, ao seu lado no altar, atuou como concelebrante o sacerdote Reinaldo Shimitz.

Além disso, a celebração contou com a participação do diácono Sebastião Felipe, cuja presença e atuação litúrgica acrescentaram ainda mais significado ao rito.

Já o pároco da Paróquia Santa Catarina, padre Valdir Bernardo Prim, esteve ausente por motivos de saúde, encontrando-se em fase de recuperação.

Paróquia vive fé coletiva

A cerimônia, realizada com profundo zelo espiritual, destacou a importância do Espírito Santo na vida dos crismandos, selando neles os dons recebidos no Batismo e fortalecendo-os para a missão cristã.

Os 84 jovens confirmados pertencem a sete comunidades, que integram a Paróquia Santa Catarina.

Familiares e amigos ocuparam todos os bancos da igreja, que permaneceu lotada durante toda a celebração, num testemunho de fé coletiva e de apoio às novas gerações da comunidade católica local.

A solenidade foi conduzida com serenidade e reverência, sem perder o brilho característico das grandes ocasiões.

Os olhares atentos, os gestos simbólicos e os cantos litúrgicos deram o tom de uma manhã que ficará marcada na memória dos participantes.

Galeria mais adiante

Logo após os anúncios no fim desta edição, uma galeria de fotos apresenta, em detalhes, os momentos mais significativos da celebração.

As imagens revelam desde a chegada dos jovens à igreja até o ápice do rito da unção, registrando também expressões de fé e emoção.

Além disso, é possível acompanhar as manifestações de alegria e comunhão entre os presentes, que tornaram a manhã ainda mais especial.

Trata-se, portanto, de uma oportunidade singular para reviver cada instante deste domingo de fé, vivido na Paróquia Santa Catarina.

Galeria após anúncios

Crisma na paróquia em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

