Paróquia de Guabiruba realiza evento com teatro, música e adoração; saiba como participar

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Guabiruba, promove na sexta-feira, 16 de agosto, a 3ª edição da Noite Vocacional.

O evento será realizado na Capela São Cristóvão, no bairro Aymoré, com início às 19h, e contará com uma programação especial que inclui apresentações teatrais, momentos de louvor, música e adoração ao Santíssimo Sacramento.

Com o tema “Peregrinos porque chamados”, a proposta é celebrar todas as vocações leigas, religiosas e sacerdotais em um ambiente de espiritualidade e comunhão.

A atividade integra o calendário do Ano Santo da Esperança, convocado pelo Papa Francisco, e busca incentivar o engajamento dos fiéis no serviço à Igreja.

Os ingressos custam R$ 10 e estão disponíveis na Secretaria Paroquial, nas comunidades da paróquia ou pela plataforma Pedidos10. As vagas são limitadas.

O pároco, padre Marilton Nuss, destaca o caráter formativo e missionário da iniciativa. “Convidamos todos, especialmente os jovens e suas famílias, para viver essa noite de escuta, celebração e fé. Somos todos peregrinos de esperança, chamados a seguir o Senhor com alegria”, afirma.

Mais informações e entrevistas com o pároco podem ser agendadas pelo telefone (47) 9123-7196.

