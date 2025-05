Paróquia Santa Teresinha divulga programação do Cerco de Jericó em Brusque

A paróquia Santa Teresinha divulgou a programação do Cerco de Jericó em Brusque. Haverá celebrações entre os dias 7 e 14 de junho.

Todos os dias haverá missas às 19h. O início será no sábado, 7, com missa do padre Anderson Moacir Ramos.

Confira a programação completa:

Dia 7/06 (Sábado)

Tema: Missa Solene de Abertura do Cerco

– 19h – Celebrante – Pe. Anderson Moacir Ramos – Abertura do Cerco

Dia 8/06 (Domingo)

Tema: Renovados pelo poder do Espírito Santo

– 07h – Missa Pe. Anderson Moacir Ramos

– 15h – Missa Pe. Anderson Moacir Ramos

– 19h – Missa Pe. Elinton Costa (Comunidade Bethânia) – Oração pela renovação dos Jovens

Dia 9/06 (Segunda-feira)

Tema: Como Maria, sejamos plenos do Espírito Santo.

– 06h – Missa Pe. Anderson Moacir Ramos

– 15h – Missa Pe. Alvino Introvini Milani (Azambuja)

– 19h – Missa Pe. Fábio Lima (São Paulo) – Benção da Água

Dia 10/06 (terça-feira)

Tema: Fazei brilhar sobre nós Senhor a vossa luz.

– 06h – Missa Pe. Anderson Moacir Ramos

– 15h – Missa Pe. Rodrigo Laufer (Azambuja)

– 19h – Missa Pe. Leandro Monteiro (Espírito Santo-ES) – Benção do Sal

Dia 11/06 (Quarta-feira)

Tema: O Senhor manifesta o seu poder Salvador.

– 06h – Missa Pe. Anderson Moacir Ramos

– 15h – Missa Pe. Leandro Monteiro (Espírito Santo-ES)

– 19h – Missa Pe. Edmilson Lopes da Cunha (Canção Nova) – Benção das Rosas e Oração em favor das empresas, indústrias, comércios, empresários e funcionários.

Dia 12/06 (Quinta-feira)

Tema: O Espírito Santo nos conduz a reconciliação.

– 06h – Missa Pe. Anderson Moacir Ramos

– 15h – Missa Pe. Siro Manoel de Oliveira (Azambuja)

– 19h – Missa Pe. José Vitor Fernandes (Palhoça)

Dia 13/06 (Sexta-feira)

Tema: Nas tribulações não percamos a Esperança.

-06h – Missa Pe. Anderson Moacir Ramos

-15h – Missa Pe. Anderson Moacir Ramos – Benção aos idosos enfermos

-19h – Missa Pe. José Silvano Torquato (Ingleses) – Benção dos pães

Dia 14/06 (Sábado)

Tema: Os que esperam no Senhor renovam suas forças.

– 06h – Missa Pe. Anderson Moacir Ramos

– 15h – Missa Pe. José Henrique (Azambuja) – Oração pedindo a proteção dos Santos Anjos em favor das Crianças

– 19h – Missa Pe. Anderson Moacir Ramos – Encerramento do XII Cerco de Jericó – Todas as muralhas cairão por terra pelo poder da oração

