Paróquia São Judas Tadeu promove costelaço no fogo de chão em maio; saiba como comprar ingressos

A Paróquia São Judas Tadeus, no bairro Águas Claras, em Brusque, promove no dia 1º de maio um costelaço no fogo de chão, com objetivo de angariar recursos para a reforma da igreja.

O ingresso custa R$ 85 e pode ser adquirido pelo site sympla.com.br, e também na secretaria paroquial.

A compra antecipada pode ser feita ainda pelo telefone (47) 3355-7715. Há também a possibilidade de retirada no local para comer em casa.

