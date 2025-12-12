Paróquia São Luís Gonzaga celebra pela primeira vez a Missa do Galo

A Paróquia São Luís Gonzaga, de Brusque, realiza pela primeira vez a Missa do Galo. A celebração acontecerá à meia-noite do dia 24 e será presidida pelo vigário, padre Rodrigo Tascheck. Além dela, ainda terá a tradicional missa, no dia 24, às 19h, na igreja matriz.

“A Missa do Galo é a vigília de Natal. É uma tradição da Igreja fazer uma missa onde vamos madrugada adentro para celebrar a natividade do menino Jesus, que se encarnou e veio habitar entre nós. O Papa sempre celebra essa missa à meia noite e ela é transmitida para o mundo inteiro. Algumas paróquias também realizam essa celebração, e na nossa não será diferente”, explica o padre.

Iniciativa e acolhida

Ele conta que a ideia surgiu a partir da crescente presença dos jovens na Missa Jovem, que acontece toda primeira sexta-feira do mês às 22h30, além da busca por viver a fé e ter a presença da comunidade neste momento de devoção.

“A celebração é voltada para todos os fiéis que queiram viver sua fé do Santo Natal. O objetivo desta missa não é ser demorada, mas sim bem celebrada, onde vamos em comunidade viver essa vigília à espera do menino Deus que está para nascer”, frisa.

Padre Rodrigo convida todos a celebrarem o momento especial com a Paróquia. “A missa está sendo preparada com muito carinho e zelo. Será um momento de fé, renovação e emoção. Estaremos juntos na igreja, unidos na mesma fé e em um só coração. Convido também aqueles que estão distantes de suas famílias ou passam esta data sozinhos a participarem conosco e viverem como irmãos na fé o Santo Natal”, afirma.

Por fim, no dia 31 haverá missa na igreja matriz às 19h. Já no dia 1º de janeiro, as celebrações acontecem às 7h, 9h e 19h.

